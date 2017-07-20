Образ дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen

Вчера принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Германию — в их честь британский посол устроил вечеринку в своей резиденции. На приеме герцогиня появилась в эффектном красном платье Alexander McQueen с открытыми плечами и босоножках телесного цвета Prada и сразу привлекла к себе внимание. Самодостаточное платье Кейт дополнила лишь мягкими волнистыми локонами и естественным макияжем.