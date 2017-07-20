Образ дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen

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Яркое появление герцогини Кембриджской в резиденции британского посла
Вчера принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Германию — в их честь британский посол устроил вечеринку в своей резиденции. На приеме герцогиня появилась в эффектном красном платье Alexander McQueen с открытыми плечами и босоножках телесного цвета Prada и сразу привлекла к себе внимание. Самодостаточное платье Кейт дополнила лишь мягкими волнистыми локонами и естественным макияжем.
Кстати, поклонники Миддлтон заметили, что вместе с прической (которую британцы назвали «Коб» — по аналогии с бобом) изменился и стиль герцогини. Кейт стала выбирать более женственные и легкие наряды и отдавать предпочтение высоким каблукам, хотя раньше носила только лодочки и балетки.