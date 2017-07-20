Мода

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    20 июля 2017

    Образ дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen

    Яркое появление герцогини Кембриджской в резиденции британского посла

    Вчера принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Германию — в их честь британский посол устроил вечеринку в своей резиденции. На приеме герцогиня появилась в эффектном красном платье Alexander McQueen с открытыми плечами и босоножках телесного цвета Prada и сразу привлекла к себе внимание. Самодостаточное платье Кейт дополнила лишь мягкими волнистыми локонами и естественным макияжем.

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Кстати, поклонники Миддлтон заметили, что вместе с прической (которую британцы назвали «Коб» — по аналогии с бобом) изменился и стиль герцогини. Кейт стала выбирать более женственные и легкие наряды и отдавать предпочтение высоким каблукам, хотя раньше носила только лодочки и балетки.

    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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