Образ Дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen на премии BAFTA-2017

Минувшей ночью в королевском зале искусств и наук имени Альберта в Лондоне состоялась юбилейная 70-я церемония вручения наград Британской Киноакадемии BAFTA-2017. Среди почетных гостей премии как и всегда был принц Уильям, пару которому вопреки всем слухам составила Кейт Миддлтон.

На красной дорожке церемонии герцогиня появилась в черном атласном платье Alexander McQueen с открытыми плечами. Цветочный принт в нежной пастельной гамме в сочетании с необычным декором лифа добавили образу Кейт элегантности и романтичности. Волосы супруги принца Уильяма были собраны в объемную укладку и убраны в пучок на затылке. В макияже герцогини Кембриджской как и всегда преобладали пастельные тона за исключеним акцента на глаза при помощи черных стрелок.