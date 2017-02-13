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Мода

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13 февраля 2017

Образ Дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen на премии BAFTA-2017

Герцогиня Кембриджская появилась на церемонии вопреки всем запретам

Минувшей ночью в королевском зале искусств и наук имени Альберта в Лондоне состоялась юбилейная 70-я церемония вручения наград Британской Киноакадемии BAFTA-2017. Среди почетных гостей премии как и всегда был принц Уильям, пару которому вопреки всем слухам составила Кейт Миддлтон.

Образ Дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen на премии BAFTA-2017

На красной дорожке церемонии герцогиня появилась в черном атласном платье Alexander McQueen с открытыми плечами. Цветочный принт в нежной пастельной гамме в сочетании с необычным декором лифа добавили образу Кейт элегантности и романтичности. Волосы супруги принца Уильяма были собраны в объемную укладку и убраны в пучок на затылке. В макияже герцогини Кембриджской как и всегда преобладали пастельные тона за исключеним акцента на глаза при помощи черных стрелок.

Образ Дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen на премии BAFTA-2017

Напомним, что появление Кейт Миддлтон на премии BAFTA-2017 в этом году было под вопросом: по слухам, организаторы церемонии не хотела звать супругу принца Уильяма из-за опасения, что она затмит всех прибывших в в лондонский Альберт-холл знаменитостей. И, кажется, Кейт это действительно удалось!

Образ Дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen на премии BAFTA-2017

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