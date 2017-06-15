Образ дня: Кэти Холмс в Zac Posen

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Знаменитая актриса посетила Fragrance Foundation Awards в Нью-Йорке
Популярная актриса Кэти Холмс давно дружит с прославленным американским дизайнером Заком Позеном, который умеет мастерски создавать вечерние платья. Их приятельские отношения длятся уже 17 лет, и за это время она множество раз выходила в свет в нарядах из коллекции бренда Zac Posen – в том числе, и на столь важные мероприятия, как Met Gala.
На этот раз любимый дизайнер актрисы помог ей создать образ для церемонии Fragrance Foundation Awards 2017, которая проходила в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Кэти Холмс появилась на мероприятии в белоснежном платье, облегающем фигуру и украшенным стеклярусом. Роскошный наряд дополняли сдержанные браслеты из коллекции ювелирного бренда Lorraine Schwartz.
Кстати, актриса призналась, что готова к созданию собственного парфюма, так как обожает духи и имеет дома целую коллекцию самых разнообразных ароматов.
Спецпроекты