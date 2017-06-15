Образ дня: Кэти Холмс в Zac Posen

Популярная актриса Кэти Холмс давно дружит с прославленным американским дизайнером Заком Позеном, который умеет мастерски создавать вечерние платья. Их приятельские отношения длятся уже 17 лет, и за это время она множество раз выходила в свет в нарядах из коллекции бренда Zac Posen – в том числе, и на столь важные мероприятия, как Met Gala.