Образ дня: Иванка Трамп в Carolina Herrera

Carolina Herrera входит в число любимых брендов Иванки Трамп. Старшая дочь американского президента часто появляется в нарядах венесуэльско-американского дизайнера и даже выбрала платье ее авторства для инаугурационного бала. На днях Иванка продемонстрировала еще один наряд из коллекций Каролины Эрреры — на встрече с губернаторами в Белом доме она появилась в красно-белом летнем платье стоимостью $2490 с оборкой по низу подола.

Летний образ главной помощницы Дональда Трамп дополнили нюдовые босоножки и сумка дизайна самой Иванки. Волосы дочь президента оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глаза, слегка подчеркнув губы прозрачным блеском.