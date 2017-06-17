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Мода

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17 июня 2017

Образ дня: Иванка Трамп в Carolina Herrera

Дочь президента США на официальном мероприятии в Белом доме

Carolina Herrera входит в число любимых брендов Иванки Трамп. Старшая дочь американского президента часто появляется в нарядах венесуэльско-американского дизайнера и даже выбрала платье ее авторства для инаугурационного бала. На днях Иванка продемонстрировала еще один наряд из коллекций Каролины Эрреры — на встрече с губернаторами в Белом доме она появилась в красно-белом летнем платье стоимостью $2490 с оборкой по низу подола.

Летний образ главной помощницы Дональда Трамп дополнили нюдовые босоножки и сумка дизайна самой Иванки. Волосы дочь президента оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глаза, слегка подчеркнув губы прозрачным блеском.

Иванка ТрампФОТОLegion Media
Иванка ТрампФОТОLegion Media
Иванка ТрампФОТОGetty Images
Иванка ТрампФОТОGetty Images

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