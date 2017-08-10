Образ дня: Хлоя Морец в Marchesa

К своим 20-ти годам Хлоя Морец успела сняться в почти 100 фильмах и сериалах и заработать две премии «Сатурн». На пике славы актриса оказалась после выхода фильма «Пипец» и благодаря роману с Бруклином Бекхэмом. После разрыва со старшим сыном четы Бекхэм Морец набрала в весе, что стало причиной ее критики в прессе. В недавнем интервью актриса призналась, что раньше переживала из-за комментариев в адрес своей внешности, но теперь относится к этому проще.

Несколько лишних килограммов действительно не помешали Хлое Морец произвести фурор на вечеринке для нового поколения актрис Variety’s Power of Young Hollywood. Для вечера она подобрала образ в духе «золотого Голливуда». Черное вечернее платье Marchesa с расшитым корсажем Морец дополнила красной помадой и гладкими локонами.

Модные критики положительно оценили выход Хлои: в СМИ актрису уже назвали «подрастающей голливудской дивой» и новой конкуренткой одной из главных юных звезд красных дорожек, 19-летней Эль Фаннинг.