Образ дня: экстремальное мини 41-летней Шарлиз Терон

Эта светская неделя, несомненно, проходит под знаком Шарлиз Терон, которая дает мировым СМИ один повод за другим для обсуждения. Новый фильм, холодная война с Анджелиной Джоли, новый возлюбленный и модные образы — один провокационнее другого. Так, на прошлой неделе разгорелся настоящий скандал после появления 41-летней актрисы в неоднозначном наряде Dior, состоящем из кроп-топа и мини-юбки: поклонники и критики решили, что это был явный перебор, а сам образ назвали худшим за всю историю выходов Шарлиз. Впрочем, актриса не сильно горевала и лишь блестяще провела работу над ошибками: ее новый образ поразил еще более радикальной длиной мини, но на этот раз с глухим закрытым верхом. Деним, модные ботильоны, роскошный мейкап и самые красивые ноги Голливуда — язык не поворачивается сказать, что Терон оделась не по возрасту.