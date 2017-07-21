Мода

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    21 июля 2017

    Образ дня: экстремальное мини 41-летней Шарлиз Терон

    Новый образ голливудской звезды горячо обсуждает модная общественность

    Эта светская неделя, несомненно, проходит под знаком Шарлиз Терон, которая дает мировым СМИ один повод за другим для обсуждения. Новый фильм, холодная война с Анджелиной Джоли, новый возлюбленный и модные образы — один провокационнее другого. Так, на прошлой неделе разгорелся настоящий скандал после появления 41-летней актрисы в неоднозначном наряде Dior, состоящем из кроп-топа и мини-юбки: поклонники и критики решили, что это был явный перебор, а сам образ назвали худшим за всю историю выходов Шарлиз. Впрочем, актриса не сильно горевала и лишь блестяще провела работу над ошибками: ее новый образ поразил еще более радикальной длиной мини, но на этот раз с глухим закрытым верхом. Деним, модные ботильоны, роскошный мейкап и самые красивые ноги Голливуда — язык не поворачивается сказать, что Терон оделась не по возрасту.

    Шарлиз Терон
    Шарлиз Терон
    Шарлиз Терон
    Шарлиз Терон

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