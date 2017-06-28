Образ дня: Джиджи Хадид в Kreist

Ролевая модель всех современных девушек современности Джиджи Хадид снова дала повод заговорить о себе, появившись на вечеринке #ShowYourParty в розовом костюме от молодого французского бренда Kreist. Укороченная кожаная куртка с бахромой и клешеные брюки на талии из металлизированной кожи выглядели удивительно современно, хотя очевидно, что образ был вдохновлен 70-ми. Шикарные ноги модель подчеркнула босоножками на платформе Aquazzura, декорированными жемчугом. Отличный прием, который следует взять на заметку всем, кто хочет носить клеши, но не знает, с чем их сочетать.

Розовый брючный костюм получил статус абсолютного хита этого лета. На подиуме мы видели аналогичные модели у Valentino, Topshop Unique, Salvatore Ferragamo и Pascal Millet практически всех оттенков розового, от bubble gum до пудрово-клубничного. Здесь работает такое же правило, как с красной помадой: розовый брючный костюм идет всем, главное, найти свой оттенок.