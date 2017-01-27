Образ дня: Дженнифер Лопес в Cushnie et Ochs

На этой неделе в продажу поступила коллекция обуви, созданная Дженнифер Лопес в сотрудничестве с Giuseppe Zanotti. Певица выпустила несколько пар, транслирующих ее узнаваемый ультрасексуальный стиль, и на днях презентовала лимитированную линейку на открытии корнера марки в универмаге Neiman Marcus в Лос-Анджелесе. Поп-дива, разумеется, появилась на мероприятии в босоножках собственного дизайна, сочетав их с белоснежным платьем-жакетом Cushnie et Ochs, прямоугольным клатчем Valentino, декорированном кристаллами, и множеством бриллиантовых украшений: браслетов и колец из желтого, розового и белого золота.

В выборе прически звезда отдала предпочтение конскому хвосту, а в макияже по традиции сделала акцент на глаза, нарисовав классические широкие стрелки и использовав длинные накладные ресницы.