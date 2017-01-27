Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 января 2017

Образ дня: Дженнифер Лопес в Cushnie et Ochs

Поп-дива представила свою коллекцию обуви на открытии бутика Giuseppe Zanotti

На этой неделе в продажу поступила коллекция обуви, созданная Дженнифер Лопес в сотрудничестве с Giuseppe Zanotti. Певица выпустила несколько пар, транслирующих ее узнаваемый ультрасексуальный стиль, и на днях презентовала лимитированную линейку на открытии корнера марки в универмаге Neiman Marcus в Лос-Анджелесе. Поп-дива, разумеется, появилась на мероприятии в босоножках собственного дизайна, сочетав их с белоснежным платьем-жакетом Cushnie et Ochs, прямоугольным клатчем Valentino, декорированном кристаллами, и множеством бриллиантовых украшений: браслетов и колец из желтого, розового и белого золота.

В выборе прически звезда отдала предпочтение конскому хвосту, а в макияже по традиции сделала акцент на глаза, нарисовав классические широкие стрелки и использовав длинные накладные ресницы.

Дженнифер Лопес в Cushnie et Ochs
Дженнифер Лопес в Cushnie et Ochs
Дженнифер Лопес в Cushnie et Ochs
Дженнифер Лопес в Cushnie et Ochs
Дженнифер Лопес в Cushnie et Ochs

Материалы по темам

Читайте далее

Звездный стиль

Образ дня: Наталья Водянова в Ulyana Sergeenko Couture

Новости

Chanel представили весенне-летнюю коллекцию Coco Codes

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

НовостиГлавные модные новости недели
НовостиБеременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Bally
НовостиКим Кардашьян с детьми прилетела в Коста-Рику
НовостиПодиумную коллекцию H&M Studio можно будет купить сразу после показа

ELLE рекомендует

ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
Практика4 самые красивые палетки теней этого сезона
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня

Лучшее на Elle

КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Дженнифер Лопес и Giuseppe Zanotti представили совместную коллекцию

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.