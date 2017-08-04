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    04 августа 2017

    Образ дня: Дженна Девон-Татум в Marchesa

    Яркий выход жены Ченнинга Татума на премьере сериала «Товарищ детектив»

    Одна из самых крепких и красивых пар Голливуда — Ченнинг Татум и Дженна Девон — часто привлекает к себе внимание на красных дорожках. Вчера пара появилась на премьере сериала «Товарищ детектив» с Татумом в главной роли.

    Ченнинг Татум и Джена Деван
    Ченнинг Татум и Джена Деван

    Актер выбрал для красной дорожки классический синий костюм и лаковые синие туфли, а его жена предпочла наряд цвета фуксии Marchesa, который подчеркивал идеальную фигуру. Платье, верх которого был украшен перьями и цветами, открывало плечи, обращая внимание на изящную линию шеи и ключиц. Яркий образ Дженна дополнила черными замшевыми лодочками. Актриса отдала предпочтение яркой помаде в цвет эффектного платья и сияющей коже, а волосы собрала в чуть небрежный стильный хвост. И, несмотря на то, что Девон-Татум всегда выбирает удачные образы для красной дорожки, этот выход критики признали самым лучшим за всю ее карьеру.

    Джена Деван
    Джена Деван

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