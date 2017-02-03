Образ дня: Дакота Джонсон в Valentino

Пока до официальной российской премьеры нового фильма о перипетиях отношений Кристиана Грея и Анастейши Стил остается чуть меньше недели , в Голливуде долгожданное продолжение экранизации книг Э.Л. Джеймс уже презентовали. Главная звезда картины – Дакота Джонсон – появилась на красной дорожке премьеры в лаконичном платье из весенне-летней коллекции Valentino. Минималистский наряд пудрового оттенка исполнительница роли возлюбленной эксцентричного бизнесмена сочетала с роскошными украшениями из коллекции Высокого ювелирного искусства Cartier: серьгами из платины с рубинами и бриллиантами и кольцом из платины с рубинами, бриллиантами и ониксом.

Актриса убрала волосы в объемную косу, а в макияже отдала предпочтение актуальным кирпичным оттенкам, выбрав тени и помаду практически идентичного цвета.