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Мода

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03 февраля 2017

Образ дня: Дакота Джонсон в Valentino

Наряд актрисы на голливудской премьере фильма «На 50 оттенков темнее»

Пока до официальной российской премьеры нового фильма о перипетиях отношений Кристиана Грея и Анастейши Стил остается чуть меньше недели , в Голливуде долгожданное продолжение экранизации книг Э.Л. Джеймс уже презентовали. Главная звезда картины – Дакота Джонсон – появилась на красной дорожке премьеры в лаконичном платье из весенне-летней коллекции Valentino. Минималистский наряд пудрового оттенка исполнительница роли возлюбленной эксцентричного бизнесмена сочетала с роскошными украшениями из коллекции Высокого ювелирного искусства Cartier: серьгами из платины с рубинами и бриллиантами и кольцом из платины с рубинами, бриллиантами и ониксом.

Актриса убрала волосы в объемную косу, а в макияже отдала предпочтение актуальным кирпичным оттенкам, выбрав тени и помаду практически идентичного цвета.

Дакота Джонсон в Valentino
Дакота Джонсон в Valentino
Дакота Джонсон в Valentino
Дакота Джонсон в Valentino

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Звезды на премьере «На 50 оттенков темнее» в Голливуде

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