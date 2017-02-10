Образ дня: Дакота Джонсон в Alexander McQueen

Очередной точкой на карте мировых премьер картины «На 50 оттенков темнее» стал Лондон. Для британской премьеры фильма Дакота Джонсон выбрала платье английского бренда – звезда появилась на красной дорожке в пудровом наряде Alexander McQueen с декором из черной вышивки и пайеток. Дополнить вечерний образ девушка предпочла роскошными украшениями Cartier: колье из белого золота с бриллиантами и кольцом Panthère de Cartier из платины с бриллиантами, изумрудами и ониксом.

Джонсон сделала акцент на открытой спине платья, убрав волосы в высокий объемный пучок. В макияже актриса решила обойтись без бьюти-экспериментов: выделила уголки глаз тенями бронзового оттенка, а на губы нанесла нюдовую помаду.