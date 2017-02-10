Образ дня: Дакота Джонсон в Alexander McQueen

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Наряд актрисы на лондонской премьере фильма «На 50 оттенков темнее»
Очередной точкой на карте мировых премьер картины «На 50 оттенков темнее» стал Лондон. Для британской премьеры фильма Дакота Джонсон выбрала платье английского бренда – звезда появилась на красной дорожке в пудровом наряде Alexander McQueen с декором из черной вышивки и пайеток. Дополнить вечерний образ девушка предпочла роскошными украшениями Cartier: колье из белого золота с бриллиантами и кольцом Panthère de Cartier из платины с бриллиантами, изумрудами и ониксом.
Джонсон сделала акцент на открытой спине платья, убрав волосы в высокий объемный пучок. В макияже актриса решила обойтись без бьюти-экспериментов: выделила уголки глаз тенями бронзового оттенка, а на губы нанесла нюдовую помаду.
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