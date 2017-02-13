Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
Москва, я люблю тебя! гид по столице
«Грэмми-2017» 59-я церемония вручения наград
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

13 февраля 2017

Образ дня: Бейонсе на премии «Грэмми-2017»

ELLE - о самом ярком и неожиданном моменте церемонии

В Лос-Анджелесе состоялось главное событие в мире музыки - церемония вручение премии «Грэмми». Одним из самых ярких моментов шоу стало выступление Бейонсе, беременной двойней - певица впервые вышла на сцену после объявления о грядущем прибавлении. И пусть в борьбе за престижные «Золотые граммофоны» соул-дива уступила Адель (британка завоевала награду во всех главных номинациях, став главным триумфатором «Грэмми»), зал приветствовал Бейонсе стоя, а во время ее проникновенной речи даже супруг Jay Z не смог сдержать эмоций и пустил скупую мужскую слезу.

Бейонсе

Бейонсе

На сцене королева Би появилась в образе индийской богини в полупрозрачном платье, расшитом золотыми узорами, а голову звезды украсили массивная диадема и христианский платок-мафорий. В конце выступления певица исполнила песни Sandcastles и Love Drought из своего последнего альбома Lemonade.

Бейонсе
Бейонсе
Бейонсе
Соланж Ноулз, Jay Z с дочерью Блю Айви

Соланж Ноулз, Jay Z с дочерью Блю Айви

БейонсеФОТОGetty Images

Материалы по темам

«Грэмми-2017»: самые сексуальные платья звездОбраз Дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen на премии BAFTA-2017Легендарные образы звезд на красной дорожке «Грэмми»

ELLE проекты

Подарки для нееЧем удивить любимую в День всех влюбленных
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку
Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением

Читайте также

Звездный стильРената Литвинова опубликовала фото без макияжа
НовостиБритни Спирс впервые вышла в свет с новым бойфрендом
НовостиДжастин Теру поздравил Дженнифер Энистон с днем рождения
НовостиФото дня: Бейонсе с мамой и дочерью на сцене «Грэмми»

ELLE рекомендует

Звездный стильКак молоды мы были: звезды, по чьей красоте мы ностальгируем
Звездный стильCтилисты Мелании Трамп копируют образы героини «Карточного домика»
Практика7 лайфхаков, чтобы получить волосы как у Ким Кардашьян
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона

Лучшее на Elle

ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

«Грэмми-2017»: самые обсуждаемые наряды церемонии

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.