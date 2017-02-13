Образ дня: Бейонсе на премии «Грэмми-2017»

В Лос-Анджелесе состоялось главное событие в мире музыки - церемония вручение премии «Грэмми». Одним из самых ярких моментов шоу стало выступление Бейонсе, беременной двойней - певица впервые вышла на сцену после объявления о грядущем прибавлении. И пусть в борьбе за престижные «Золотые граммофоны» соул-дива уступила Адель (британка завоевала награду во всех главных номинациях, став главным триумфатором «Грэмми»), зал приветствовал Бейонсе стоя, а во время ее проникновенной речи даже супруг Jay Z не смог сдержать эмоций и пустил скупую мужскую слезу.