Образ дня: Белла Хадид в Miu Miu

На прошлой неделе Белла Хадид взволновала Венецию: каждый день девушка снималась в новых сексуальных образах на узких улочках и каналах итальянского городка. Вчера же модель прилетела в Париж, где участвовала в показе Miu Miu AW17 в рамках Недели высокой моды. Несмотря на то, что образ модели был полностью продуман брендом, она дополнила его любимой сумкой Dior.