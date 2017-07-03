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    03 июля 2017

    Образ дня: Белла Хадид в Miu Miu

    Чувственный образ модели на показе в Париже

    На прошлой неделе Белла Хадид взволновала Венецию: каждый день девушка снималась в новых сексуальных образах на узких улочках и каналах итальянского городка. Вчера же модель прилетела в Париж, где участвовала в показе Miu Miu AW17 в рамках Недели высокой моды. Несмотря на то, что образ модели был полностью продуман брендом, она дополнила его любимой сумкой Dior.

    Белла Хадид

    Перед вспышками фотокамер Белла появилась в платье-комбинации нежно-розового цвета, сделав акцент на талии с помощью широкого ремня. Поверх модель надела меховую накидку, завершив образ ярко-желтыми босоножками. Макияж Хадид, как всегда, был выполнен в технике дрэйпинг: кожа с эффектом влажного сияния и губы насыщенного ягодного оттенка.

    Белла Хадид
    Белла Хадид

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