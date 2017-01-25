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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

25 января 2017

Образ дня: Белла Хадид в Dior

Провокационный наряд модели на вечеринке в рамках Недели Высокой моды

Одна из самых успешных моделей последних лет – Белла Хадид – соревнуется по популярности со старшей сестрой Джиджи и, похоже, обходит родственницу по всем параметрам. Так, на проходящей сейчас Неделе моды в Париже по подиуму ходит только младшая из сестер Хадид, посещая после шоу все значимые вечеринки. После очередного дня показов девушка отправилась на грандиозную вечеринку, которую закатил бренд Dior, отдав дань хозяевам мероприятия, выбрав наряд из весенне-летней коллекции марки: нежно-голубому шифоновому платью, расшитыми бусинами. Пикантность образа состояла в том, что под прозрачный шифон девушка предпочла не надевать бюстгальтер, вызвав провокационным нарядом настоящий шквал комментариев в прессе. Каким бы не было мнение журналистов, гости вечеринки по достоинству оценили наряд девушки – Белла отметилась на рекордном количестве фотографий с мероприятия, отпозировав с самыми звездными гостями.

Белла Хадид в Dior
Белла Хадид в Dior
Белла Хадид в Dior

ASAP Ferg, Белла Хадид и ASAP Rocky

Белла Хадид в Dior

Белла Хадид и Джамбаттиста Валли

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