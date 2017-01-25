Образ дня: Белла Хадид в Dior

Одна из самых успешных моделей последних лет – Белла Хадид – соревнуется по популярности со старшей сестрой Джиджи и, похоже, обходит родственницу по всем параметрам. Так, на проходящей сейчас Неделе моды в Париже по подиуму ходит только младшая из сестер Хадид, посещая после шоу все значимые вечеринки. После очередного дня показов девушка отправилась на грандиозную вечеринку, которую закатил бренд Dior, отдав дань хозяевам мероприятия, выбрав наряд из весенне-летней коллекции марки: нежно-голубому шифоновому платью, расшитыми бусинами. Пикантность образа состояла в том, что под прозрачный шифон девушка предпочла не надевать бюстгальтер, вызвав провокационным нарядом настоящий шквал комментариев в прессе. Каким бы не было мнение журналистов, гости вечеринки по достоинству оценили наряд девушки – Белла отметилась на рекордном количестве фотографий с мероприятия, отпозировав с самыми звездными гостями.