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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 февраля 2017

Образ дня: Алессандра Амбросио в Versace

Самый роскошный наряд гала-вечера amfAR в Нью-Йорке

Благотворительный гала-вечер amfAR, предваряющий нью-йоркскую Неделю моды, - одно из главных светских мероприятий сезона, собирающее десятки звездных гостей, облаченных по всем правилам black tie. В этом году все внимание было приковано к Алессандре Амбросио, затмившей всех в элегантном белоснежном платье Versace c сексуальным вырезом до бедра. Бразильская супермодель дополнила вечерний образ лаконичными серебряными босоножками и ансамблем из бриллиантовых серег и кольца.

Алессандра Амбросио в Versace

В выборе макияжа «ангел» Victoria’s Secret отдала предпочтение эффектным smoky eyes в классической черной вариации, а на губы нанесла розовый блеск с крупным шиммером.

Алессандра Амбросио в Versace
Алессандра Амбросио в Versace
Алессандра Амбросио в Versace

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Звезды на благотворительном гала-вечере amfAR в Нью-Йорке

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