Образ дня: Алессандра Амбросио в Versace

Благотворительный гала-вечер amfAR, предваряющий нью-йоркскую Неделю моды, - одно из главных светских мероприятий сезона, собирающее десятки звездных гостей, облаченных по всем правилам black tie. В этом году все внимание было приковано к Алессандре Амбросио, затмившей всех в элегантном белоснежном платье Versace c сексуальным вырезом до бедра. Бразильская супермодель дополнила вечерний образ лаконичными серебряными босоножками и ансамблем из бриллиантовых серег и кольца.