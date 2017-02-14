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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

14 февраля 2017

Новый звездный тренд: «декольте наоборот»

Очередная альтернатива «голым» платьям

Отметившиеся на всех красных дорожках «голые» платья практически в одночасье утратили свою популярность, освободив место другим, не уступающим в откровенности звездным трендам. Так, еще прошлым летом все говорили о феномене sideboob – платьях с увеличенной проймой, почти полностью оголяющей грудь. Хрестоматийный пример – образ Беллы Хадид на Каннском кинофестивале, обсуждавшийся не меньше конкурсной программы смотра.

Название нового звездного тренда аналогично – underboob. Суть – та же голая грудь, прикрытая лишь укороченным топом, иными словами – декольте наоборот. Всерьез о тенденции заговорили после очередного эпатажного наряда Леди Гаги, в котором певица появилась на отгремевшей в минувшие выходные церемонии «Грэмми». Тем не менее, fashion-пионером в этой области ее не назовешь – задолго до исполнительницы underboob опробовали Эмили Ратаковски, сестры Белла и Джиджи Хадид, Ким Кардашьян и Ирина Шейк. День ото дня в полку поклонниц «декольте наоборот» только прибывает. ELLE выбрал самые смелые образы звезд, открыто демонстрирующих миру идеальный пресс и грудь в максимально откровенной форме.

Леди Гага

Леди Гага на церемонии «Грэмми-2017»

Дженнифер Лопес

Белла Хадид

Джиджи Хадид

Ким Кардашьян

Ирина Шейк

Эмили Ратаковски

Тейана Тейлор

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