Новый звездный тренд: «декольте наоборот»

Отметившиеся на всех красных дорожках «голые» платья практически в одночасье утратили свою популярность, освободив место другим, не уступающим в откровенности звездным трендам. Так, еще прошлым летом все говорили о феномене sideboob – платьях с увеличенной проймой, почти полностью оголяющей грудь. Хрестоматийный пример – образ Беллы Хадид на Каннском кинофестивале, обсуждавшийся не меньше конкурсной программы смотра.

Название нового звездного тренда аналогично – underboob. Суть – та же голая грудь, прикрытая лишь укороченным топом, иными словами – декольте наоборот. Всерьез о тенденции заговорили после очередного эпатажного наряда Леди Гаги, в котором певица появилась на отгремевшей в минувшие выходные церемонии «Грэмми». Тем не менее, fashion-пионером в этой области ее не назовешь – задолго до исполнительницы underboob опробовали Эмили Ратаковски, сестры Белла и Джиджи Хадид, Ким Кардашьян и Ирина Шейк. День ото дня в полку поклонниц «декольте наоборот» только прибывает. ELLE выбрал самые смелые образы звезд, открыто демонстрирующих миру идеальный пресс и грудь в максимально откровенной форме.