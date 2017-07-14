Новый выход Кейт Миддлтон в лаконичном образе

Вчера Кейт Миддлтон совершила визит в Музей естественной истории, в котором открылась новая экспозиция - скелет кита. Герцогиня Кембриджская появилась в минималистичном белом платье Thornton Bregazzi, подчеркивающем фигуру, и элегантных черных босоножках Prada, дополнив образ ярким фиолетовым клатчем. Кейт, как всегда, отдала предпочтение естественному макияжу и мягким локонам.

На презентации нового пространства музея она познакомилась с легендарным телеведущим BBC Дэвидом Аттенборо, а также прочитала вдохновляющую речь о том, как просто найти вдохновение во всем, что нас окружает.