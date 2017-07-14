Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

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    14 июля 2017

    Новый выход Кейт Миддлтон в лаконичном образе

    Герцогиня Кембриджская на встрече в Музее естественной истории

    Вчера Кейт Миддлтон совершила визит в Музей естественной истории, в котором открылась новая экспозиция - скелет кита. Герцогиня Кембриджская появилась в минималистичном белом платье Thornton Bregazzi, подчеркивающем фигуру, и элегантных черных босоножках Prada, дополнив образ ярким фиолетовым клатчем. Кейт, как всегда, отдала предпочтение естественному макияжу и мягким локонам.

    Кейт МиддлтонФОТОRex
    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    На презентации нового пространства музея она познакомилась с легендарным телеведущим BBC Дэвидом Аттенборо, а также прочитала вдохновляющую речь о том, как просто найти вдохновение во всем, что нас окружает.

    Кейт МиддлтонФОТОRex

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