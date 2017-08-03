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    03 августа 2017

    Новый смелый выход Кары Делевинь

    Модель на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» в Мехико

    В новой фантастической ленте Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» Кара Делевинь играет роль помощницы агента космической полиции Лорелин, поэтому наряды для премьер картины модель и актриса выбирает соответствующие. На презентации фильма в Мехико Кара появилась в футуристичном платье Versace. Длина мини, обнаженные плечи, сияние блесток и эффект голого тела — Делевинь сделала ставку на откровенность и сексуальность.

    Образ завершили серебряные босоножки на шпильке. В макияже британка сделала акцент на губы и брови, ставшие ее визитной карточкой, а короткая стрижка позволяла гостям кинопоказа разглядеть татуировку на спине модели, которую она сделала в Таиланде.


    Кара Делевинь
    Кара Делевинь
    Кара Делевинь
    Кара Делевинь
    Кара Делевинь

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