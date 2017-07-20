Новый сексуальный образ Ким Кардашьян

После того, как в сеть попали фотографии Ким в бикини, на которых она появилась не в лучшей форме , поклонники обвинили телезвезду в чрезмерном использовании фотошопа . Тогда она решила вновь вернуться к тренировкам и обратилась к известному звездному тренеру Don-A-Matrix. Ким довольно быстро пришла в форму , что поспешила подчеркнуть в лучших традициях своих откровенных выходов . Сначала ее заметили в обтягивающих бархатных леггинсах и бюстгальтере , затем в коротких шортах, а позже и в слишком «голом» платье. Теперь в сети обсуждают новый образ Ким в блестящем топе и леггинсах.

Кардашьян старается не реагировать на нелестные комментарии, а вот ее супруг Канье решил высказаться по поводу ее откровенных выходов.

«Канье гордится своей женой, ему нравится, что на ее формы заглядываются другие мужчины. Ведь она прекрасна, но досталась лишь ему», — сообщает источник, близкий к паре. Также инсайдер добавил, что Ким часто советуется с мужем, когда собирается выйти в очередном «голом» наряде, а Канье искренне считает, что «так изысканно» может подчеркивать свою сексуальность лишь его возлюбленная.