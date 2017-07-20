Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    20 июля 2017

    Новый сексуальный образ Ким Кардашьян

    Что думает об этом Канье Уэст?

    После того, как в сеть попали фотографии Ким в бикини, на которых она появилась не в лучшей форме, поклонники обвинили телезвезду в чрезмерном использовании фотошопа. Тогда она решила вновь вернуться к тренировкам и обратилась к известному звездному тренеру Don-A-Matrix. Ким довольно быстро пришла в форму, что поспешила подчеркнуть в лучших традициях своих откровенных выходов. Сначала ее заметили в обтягивающих бархатных леггинсах и бюстгальтере, затем в коротких шортах, а позже и в слишком «голом» платье. Теперь в сети обсуждают новый образ Ким в блестящем топе и леггинсах.

    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян и Канье УэстФОТОSplash news/Getty images
    Ким КардашьянФОТОSplash news/Getty images
    Ким КардашьянФОТОSplash news/Getty images
    Ким КардашьянФОТОSplash news/Getty images

    Кардашьян старается не реагировать на нелестные комментарии, а вот ее супруг Канье решил высказаться по поводу ее откровенных выходов.

    «Канье гордится своей женой, ему нравится, что на ее формы заглядываются другие мужчины. Ведь она прекрасна, но досталась лишь ему», — сообщает источник, близкий к паре. Также инсайдер добавил, что Ким часто советуется с мужем, когда собирается выйти в очередном «голом» наряде, а Канье искренне считает, что «так изысканно» может подчеркивать свою сексуальность лишь его возлюбленная.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз