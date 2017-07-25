Новый образ Иванки Трамп

Вчера в сети появились новые фотографии дочери Дональда Трампа. Папарацци удалось сфотографировать Иванку по пути в Конгресс, где несколькими часами позже ее супруг Джаред Кушнер выступил с речью, в которой он доказывал, что никогда не имел тайные связи с Россией. Интересно, что, несмотря на довольно щекотливую ситуацию, Иванка выглядела счастливой и много улыбалась. Для своего появления на слушаниях старшая дочь президента Соединенных Штатов выбрала романтичное платье с цветочным принтом, которое она дополнила узким черным ремнем с изящной пряжкой.