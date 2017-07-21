Новая женственность: самые сексуальные образы Ким, за которые ей не будет стыдно

Ким Кардашьян не упускает возможности подчеркнуть подтянутое тело, которым она обязана звездному тренеру Don-A-Matrix, откровенными нарядами — и делает это почти каждый день. Всего за полтора месяца телезвезда снова вернулась в форму, после того как поклонники обвинили ее в чрезмерном использовании фотошопа. Тогда в сеть попали снимки Ким, на которых виден целлюлит, а сама звезда раскаялась — она действительно не в лучшей форме. Но, похоже, самая популярная из семейства Кардашьян намерена доказать, что ради любви поклонников она готова меняться.

Так, всю прошлую неделю Ким появлялась в провокационных образах на улицах Лос-Анджелеса: сначала ее заметили в слишком «голом» платье, затем в коротком топе и обтягивающих леггинсах, а на днях она появилась в блестящем откровенном костюме.

Вчера же телезвезда и вовсе раскрепостилась: на ужин с Канье она отправилась в прозрачном черном комбинезоне в сетку, который едва прикрывал обнаженную грудь. А позже Ким появилась на презентации новых наушников Beats bу Dr. Dre, лицом которых стала ее сестра Кайли, в сексуальном наряде от Balmain. Девушка выбрала базовый кроп-топ белого цвета и искрящуюся юбку с разрезом, которая подчеркивала ее формы. Поклонники Ким отметили ее изящную талию и красивый пресс.