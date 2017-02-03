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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

03 февраля 2017

Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях

Знаменитые будущие мамы, не спешащие уходить в декрет

Звезды доказывают: беременность – не причина отказываться от новых проектов и полностью посвящать себя ожиданию малыша. Так, сразу трое звездных будущих мам не сбавляют темп в работе, несмотря на заметно округлившиеся формы: Ирина Шейк, Рози Хантингтон-Уайтли и Бейонсе. В обзоре ELLE – рекламные кампании этого сезона с беременными знаменитостями в главной роли.

Ирина Шейк

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  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [1] фото [5]
  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [1] фото [3]
  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [1] фото [4]
  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [1] фото [1]
  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [1] фото [2]

Рекламная кампания Alberta Ferretti, весна-лето 2017

Рекламная кампания Bally, весна-лето 2017

Рекламная кампания Bally, весна-лето 2017

Рекламная кампания Bally, весна-лето 2017

Рекламная кампания Bally, весна-лето 2017

Российская супермодель жалуется, что ближе к родам стала сильно уставать во время фотосессий, однако это не вынуждает ее полностью оставить съемочную площадку. За последнее время у возлюбленной Брэдли Купера вышло сразу две громкие рекламные кампании – ультрасексуальная Alberta Ferretti и жизнерадостная Bally. По слухам, актер полностью поддерживает желание девушки продолжать работать до рождения ребенка, но не позволяет ей надолго оставаться одной, сопровождая Ирину к врачу или оставляя на попечение матери во время собственных съемок.

Бейонсе

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  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [3] фото [1]
  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [3] фото [2]
  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [3] фото [3]

Рекламная кампания Ivy Park, весна-лето 2017

Рекламная кампания Ivy Park, весна-лето 2017

Рекламная кампания Ivy Park, весна-лето 2017

Одна из самых влиятельных женщин шоубизнеса в один и тот же день поделилась с поклонниками сразу двумя важными новостями: объявила о скором прибавлении в семье и опубликовала рекламную кампанию своей марки Ivy Park. В главной роли в фотосессии – разумеется, сама Бейонсе в спортивных вещах собственного дизайна.

Рози Хантингтон-Уайтли

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  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [2] фото [2]
  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [2] фото [1]
  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [2] фото [3]
  • Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях | галерея [2] фото [4]

Рекламная кампания Burberry Body

Рекламная кампания Nirav Modi, весна-лето 2017

Рекламная кампания Rosie For Autograph Nuit

Рекламная кампания Rosie For Autograph

В отличие от предыдущих героинь Рози Хантингтон-Уайтли не спешит делать официальное заявление о своей беременности. Напротив, девушка всеми силами пытается спрятать то, что скрыть уже практически невозможно – сильно округлившийся живот. Раз уж тайное стало явным, поклонники поспешили сделать вывод, что британка примкнула к рядам работающих будущих мам – в начале этого года у возлюбленной Джейсона Стейтема вышли рекламные кампании ароматов Rosie For Autograph, Burberry Body и украшений Nirav Modi.

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