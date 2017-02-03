Never not working: беременные звезды в рекламных кампаниях

Полная версия
Знаменитые будущие мамы, не спешащие уходить в декрет
Звезды доказывают: беременность – не причина отказываться от новых проектов и полностью посвящать себя ожиданию малыша. Так, сразу трое звездных будущих мам не сбавляют темп в работе, несмотря на заметно округлившиеся формы: Ирина Шейк, Рози Хантингтон-Уайтли и Бейонсе. В обзоре ELLE – рекламные кампании этого сезона с беременными знаменитостями в главной роли.
Рекламная кампания Alberta Ferretti, весна-лето 2017
Рекламная кампания Bally, весна-лето 2017
Рекламная кампания Bally, весна-лето 2017
Рекламная кампания Bally, весна-лето 2017
Рекламная кампания Bally, весна-лето 2017
Российская супермодель жалуется, что ближе к родам стала сильно уставать во время фотосессий, однако это не вынуждает ее полностью оставить съемочную площадку. За последнее время у возлюбленной Брэдли Купера вышло сразу две громкие рекламные кампании – ультрасексуальная Alberta Ferretti и жизнерадостная Bally. По слухам, актер полностью поддерживает желание девушки продолжать работать до рождения ребенка, но не позволяет ей надолго оставаться одной, сопровождая Ирину к врачу или оставляя на попечение матери во время собственных съемок.
Рекламная кампания Ivy Park, весна-лето 2017
Рекламная кампания Ivy Park, весна-лето 2017
Рекламная кампания Ivy Park, весна-лето 2017
Одна из самых влиятельных женщин шоубизнеса в один и тот же день поделилась с поклонниками сразу двумя важными новостями: объявила о скором прибавлении в семье и опубликовала рекламную кампанию своей марки Ivy Park. В главной роли в фотосессии – разумеется, сама Бейонсе в спортивных вещах собственного дизайна.
Рекламная кампания Burberry Body
Рекламная кампания Nirav Modi, весна-лето 2017
Рекламная кампания Rosie For Autograph Nuit
Рекламная кампания Rosie For Autograph
В отличие от предыдущих героинь Рози Хантингтон-Уайтли не спешит делать официальное заявление о своей беременности. Напротив, девушка всеми силами пытается спрятать то, что скрыть уже практически невозможно – сильно округлившийся живот. Раз уж тайное стало явным, поклонники поспешили сделать вывод, что британка примкнула к рядам работающих будущих мам – в начале этого года у возлюбленной Джейсона Стейтема вышли рекламные кампании ароматов Rosie For Autograph, Burberry Body и украшений Nirav Modi.
Лучшее на Elle