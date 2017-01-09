Названо лучшее платье «Золотого глобуса – 2017»

Как показывает практика, в случае со светскими выходами самый беспроигрышный вариант – это классические наряды. Никакие экстравагантные аксессуары, асимметричный крой или «голое» платье не гарантируют восторженных откликов об образе, в то время как в меру сексуальная и роскошная классика вечернего гардероба всегда будет встречена на ура. Очередным тому доказательством стало появление на красной дорожке «Золотого глобуса – 2017» недавно во второй раз ставшей мамой Блейк Лайвли. Актриса, пришедшая в форму в рекордные сроки, в поисках наряда по традиции обратилась к Донателле Версаче и ее кутюрной линии Atelier Versace, выбрав элегантное платье из черного бархата с длинным шлейфом и отделкой из металлизированной ткани. Наряд в духе старого Голливуда супруга Райана Рейнольдса дополнила браслетами-каффами с крупными камнями и лаконичными лодочками на каблуке и устойчивой платформе, собрав букет оваций от модных критиков, провозгласивших ее образ самым удачным из всей звездной красной дорожки главной предоскаровской церемонии.