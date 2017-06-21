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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

21 июня 2017

Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за миллион долларов

Состоялась одна из самых роскошных свадебных церемоний года

Громкое событие произошло в итальянском Триесте: 23-летняя наследница гигантской империи Swarovski (а также известная австрийская певица) вышла замуж. Виктория Сваровски и ее 40-летний избранник, магнат Вернер Мурц, поразили собравшуюся публику безупречными продуманными образами. Но, конечно, основное внимание привлекла невеста, которая для торжественной церемонии выбрала роскошное платье стоимостью в $ 900 000. Наряд, украшенный 500 000 кристаллов, весил порядка 40 килограммов, однако, судя по счастливому лицу Виктории, неудобство платья ее не смущало. Автором образа невесты выступил дизайнер из Дубая, Майкл Синко. Он знаменит тем, что создавал костюмы для Дженнифер Лопес, Рианны, Бейонсе и Леди Гаги.

Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за 1 миллион долларовНаследница империи Swarovski вышла замуж в платье за 1 миллион долларовФОТОGetty
Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за 1 миллион долларовФОТОGetty
Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за 1 миллион долларовФОТОGetty

На свадьбе присутствовало 250 гостей – друзей и родственников жениха и невесты. Празднества, по плану организаторов, должны продлиться три дня.

Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за 1 миллион долларовФОТОGetty
Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за 1 миллион долларовФОТОGetty
Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за 1 миллион долларов

Виктория Сваровски со своим отцом, Полом Сваровски

ФОТОGetty

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