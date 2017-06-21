Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за миллион долларов

Громкое событие произошло в итальянском Триесте: 23-летняя наследница гигантской империи Swarovski (а также известная австрийская певица) вышла замуж. Виктория Сваровски и ее 40-летний избранник, магнат Вернер Мурц, поразили собравшуюся публику безупречными продуманными образами. Но, конечно, основное внимание привлекла невеста, которая для торжественной церемонии выбрала роскошное платье стоимостью в $ 900 000. Наряд, украшенный 500 000 кристаллов, весил порядка 40 килограммов, однако, судя по счастливому лицу Виктории, неудобство платья ее не смущало. Автором образа невесты выступил дизайнер из Дубая, Майкл Синко. Он знаменит тем, что создавал костюмы для Дженнифер Лопес, Рианны, Бейонсе и Леди Гаги.