Мелания Трамп vs Бриджит Макрон: первые леди на ужине в Париже

Вчера Дональд и Мелания Трамп прибыли в Париж с двухдневным визитом, чтобы вместе с президентом и первой леди Франции, Эммануэлем и Бриджит Макрон, отпраздновать День взятия Бастилии. Первый вечер две пары завершили в знаменитом ресторане Jules Verne, расположенном на втором уровне Эйфелевой башни.

Мелания Трамп предпочла платье Hervé Pierre, выполненное в цветах флагов двух держав — синем, красном и белом. Наряд украшал рисунок в виде колосьев пшеницы, символа Цереры, богини лета.

Мадам Макрон осталась верна своему любимому бренду Louis Vuitton и остановилась на мини-платье в стиле 60-х с цветочным кружевом. Обе первые леди завершили свои образы вечной классикой с обеих сторон Атлантики — лаконичными темно-синими лодочками.