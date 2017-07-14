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    14 июля 2017

    Мелания Трамп vs Бриджит Макрон: первые леди на ужине в Париже

    Супруги президентов США и Франции на вечере в ресторане Эйфелевой башни

    Вчера Дональд и Мелания Трамп прибыли в Париж с двухдневным визитом, чтобы вместе с президентом и первой леди Франции, Эммануэлем и Бриджит Макрон, отпраздновать День взятия Бастилии. Первый вечер две пары завершили в знаменитом ресторане Jules Verne, расположенном на втором уровне Эйфелевой башни.

    Мелания Трамп предпочла платье Hervé Pierre, выполненное в цветах флагов двух держав — синем, красном и белом. Наряд украшал рисунок в виде колосьев пшеницы, символа Цереры, богини лета.

    Мадам Макрон осталась верна своему любимому бренду Louis Vuitton и остановилась на мини-платье в стиле 60-х с цветочным кружевом. Обе первые леди завершили свои образы вечной классикой с обеих сторон Атлантики — лаконичными темно-синими лодочками.


    Мелания и Дональд Трамп и Бриджит и Эммануэль МакронФОТОREX, Reuters
    Мелания и Дональд Трамп и Бриджит и Эммануэль Макрон

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