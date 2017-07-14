Мелания Трамп на параде в честь Дня взятия Бастилии

14 июля во Франции отмечают главный национальный праздник — День взятия Бастилии. По приглашению президента и первой леди страны, Эммануэля и Бриджит Макрон, в Париж приехали Мелания и Дональд Трамп.

Президент и первая леди США прибыли в столицу Франции еще вчера. На первый день их короткого визита было запланировано посещение детского госпиталя и ужин в ресторане Эйфелевой башни. Сегодня чета Трамп посетила праздничный парад.

По мнению западных модных критиков, американской первой леди вновь удалось затмить свою французскую «коллегу» Бриджит Макрон. На параде Мелания появилась в белом платье с цветочным принтом. Широкий голубой пояс гармонировал с классическими лодочками. Супруга президента Франции была одета в «двойку» цвета морской волны, состоящую из платья и жакета и похожую на ту, в которой она была на инаугурации своего супруга.