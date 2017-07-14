Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    14 июля 2017

    Мелания Трамп на параде в честь Дня взятия Бастилии

    По мнению модных критиков, первая леди США вновь затмила Бриджит Макрон

    14 июля во Франции отмечают главный национальный праздник — День взятия Бастилии. По приглашению президента и первой леди страны, Эммануэля и Бриджит Макрон, в Париж приехали Мелания и Дональд Трамп.

    Президент и первая леди США прибыли в столицу Франции еще вчера. На первый день их короткого визита было запланировано посещение детского госпиталя и ужин в ресторане Эйфелевой башни. Сегодня чета Трамп посетила праздничный парад.

    По мнению западных модных критиков, американской первой леди вновь удалось затмить свою французскую «коллегу» Бриджит Макрон. На параде Мелания появилась в белом платье с цветочным принтом. Широкий голубой пояс гармонировал с классическими лодочками. Супруга президента Франции была одета в «двойку» цвета морской волны, состоящую из платья и жакета и похожую на ту, в которой она была на инаугурации своего супруга.


    Дональд и Мелания Трамп и Бриджит и Эммануэль МакронФОТОReuters
    Мелания Трамп

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз