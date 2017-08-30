Меланию Трамп снова раскритиковали. Поводом стали ее туфли на шпильках, в котором первая леди прилетела пострадавший от урагана Техас. СМИ назвали обувь самой неподходящей, которую можно представить и сыронизировали, что Меланьи надо было выбрать непромокаемые ботинки.

Через четыре часа после первого выхода в Техаса Мелания признала ошибку — и сменила шпильки на белоснежне кроссовки Adidas Stan Smith.