Маме на замену: стиль 4-летней Норт Уэст

Последние два дня весь мир обсуждает новое появление Ким вместе с малышкой Норт, которая была одета в шелковую комбинацию и корсет. «Нельзя одевать маленькую девочку так по-взрослому!» — возмущаются поклонники, добавляя, что корсет — это вредно.

Ким, конечно, поспешила заметить, что это лишь драпировка на платье, и посоветовала подписчикам расслабиться. Однако это уже не первый раз, когда поклонники осуждают Кардашьян, которая славится своими откровенными выходами, за наряды Норт.

Однажды, например, малышка появилась в роскошной шубе, разделяя любовь родителей к меху, потом в ослепительном платье в пайетках, а недавно — в шортах Adidas и меховых тапках. Похоже, Ким всерьез намерена превратить дочь в самую юную икону стиля.