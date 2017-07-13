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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    13 июля 2017

    Маме на замену: стиль 4-летней Норт Уэст

    Все модные выходы дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста

    Последние два дня весь мир обсуждает новое появление Ким вместе с малышкой Норт, которая была одета в шелковую комбинацию и корсет. «Нельзя одевать маленькую девочку так по-взрослому!» — возмущаются поклонники, добавляя, что корсет — это вредно.

    Норт Уэст

    Legion-Media.ru

    Норт Уэст

    Ким, конечно, поспешила заметить, что это лишь драпировка на платье, и посоветовала подписчикам расслабиться. Однако это уже не первый раз, когда поклонники осуждают Кардашьян, которая славится своими откровенными выходами, за наряды Норт.

    Однажды, например, малышка появилась в роскошной шубе, разделяя любовь родителей к меху, потом в ослепительном платье в пайетках, а недавно — в шортах Adidas и меховых тапках. Похоже, Ким всерьез намерена превратить дочь в самую юную икону стиля.

    Ким КардашьянФОТОGetty, Splash News
    Норт Уэст
    Ким Кардашьян с дочерью Норт
    Ким Кардашьян с дочерью Норт
    Ким Кардашьян с дочерью Норт
    Ким Кардашьян с дочерью Норт
    Норт Уэст
    Норт Уэст
    Ким Кардашьян с дочерью Норт
    Ким Кардашьян с дочерью Норт
    Канье Уэст и Норт
    Норт Уэст
    Норт Уэст
    Норт Уэст

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