Любимые вещи в гардеробе Кейт Миддлтон

Платье Orla Kiely серого цвета с черным орнаментом оказалось уместным и для официального визита в фонд The Prince's Foundation For Children And The Arts в 2012-м, и для знакомства с работниками и подопечными Chance UK в 2015-м. Во второй раз Кейт оживала наряд, собрав волосы в хвост.