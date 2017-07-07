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    07 июля 2017Матвеева Ирина

    Любимые вещи в гардеробе Кейт Миддлтон

    Не бояться несколько раз надевать одно и то же — одно из главных правил стиля герцогини Кембриджской

    Кейт Миддлтон давно завоевала звание иконы британского стиля и одобрение модных критиков. При этом, несмотря на свой высокий статус, супруга принца Уильяма часто носить вещи демократичных брендов и дважды, а то и трижды выходит в свет в одном и том же наряде. Герцогиня Кембриджская действительно умеет по-новому обыгрывать вещи с помощью обуви и аксессуаров и вносить в образ новизну посредством прически. ELLE выяснил, какие вещи Кэтрин входят в число ее любимых.

    Красное платье Alexander McQueen

    Кейт Миддлтон в 2012 году

    Кейт Миддлтон в 2012 году

    Кейт Миддлтон в 2014 году

    Кейт Миддлтон в 2014 году

    В 2012 году на театрализованным парадом на Темзе, который устроили в честь юбилея правления королевы Елизаветы II, герцогиня впервые появилась в красное платье Alexander McQueen. Тогда его дополнили оригинальная шляпка, красный клатч и бежевые лодочки. Спустя два года Кейт снова надела это платье — уже на вечер, организованный бабушкой ее мужа в честь Королевской академии драматического искусства в Букингемском Дворце. На этот раз она подобрала к платью черные туфли и клатч, а также золотые серьги-подвески.

    Серо-голубое пальто Michael Kors

    Кейт Миддлтон в 2014, 2016 и 2017 году

    Кейт Миддлтон в 2014, 2016 и 2017 году

    Пальто Michael Kors служит герцогине верой и правдой уже три года. Во время тура по Австралии в 2014-м она носила его со шляпкой-таблеткой, на открытии новой детской площадки в Хэмптон-корт в 2016-м — с бежевым клатчем и лодочками, а на открытии мемориала военнослужащим, погибшим в конфликтах в Ираке и Афганистане, в мае этого года — с синей широкополой шляпой и перчатками и клатчем в тон.

    Белое вечернее платье Roland Mouret

    Кейт Миддлтон в 2012 году

    Кейт Миддлтон в 2012 году

    Кейт Миддлтон в 2013 году

    Кейт Миддлтон в 2013 году

    Серебристые босоножки Jimmy Choo, белые серьги и мерцающий клатч стали дополнением для платья Ronald Mouret на ужине клуба Thirty Club в 2012 году. На премьере фильма «Долгий путь к свободе» в конце 2013-го Кейт Миддлтон представила новое прочтение того же белого вечернего туалета — в сочетании с черными лодочками и клатчем и массивным колье Zara.

    Бордовый костюм Paule Ka

    Кейт Миддлтон в 2012 году

    Кейт Миддлтон в 2012 году

    Кейт Миддлтон в 2017 году

    Кейт Миддлтон в 2017 году

    Для визита в выставочный центр Middle Temple в 2012 году герцогиня Кэтрин выбрала ансамбль из юбки и жакета цвета бургунди Paule Ka, завершив образ черными колготками и лодочками. Этой зимой в детском центре в Уэльсе мать принца Георга и принцессы Шарлотты появилась в том же костюме, надетом на черную водолазку. Плотные черные колготки и высокие сапоги на плоском ходу стали финальными штрихами к наряду.

    Розовое вечернее платье Jenny Packham

    Кейт Миддлтон в 2011 году

    Кейт Миддлтон в 2011 году

    Кейт Миддлтон в 2016 году

    Кейт Миддлтон в 2016 году

    Романтичный пучок вместо слегка небрежных локонов и несколько весомых драгоценностей — и вот платье Jenny Packham заиграло новыми красками. Увидеть в нем супругу принца Уильяма можно было на приеме в Кенсингтонском дворце в 2011 году и на благотворительном гала-вечере в Houghton hall в Норфолке прошлым летом.

    Серое платье Orla Kiely

    Кейт Миддлтон в 2012 году

    Кейт Миддлтон в 2012 году

    Кейт Миддлтон в 2015 году

    Кейт Миддлтон в 2015 году

    Платье Orla Kiely серого цвета с черным орнаментом оказалось уместным и для официального визита в фонд The Prince's Foundation For Children And The Arts в 2012-м, и для знакомства с работниками и подопечными Chance UK в 2015-м. Во второй раз Кейт оживала наряд, собрав волосы в хвост.

    Кремовое пальто Jane Troughton

    Кейт Миддлтон в 2006, 2011 и 2012 году

    Кейт Миддлтон в 2006, 2011 и 2012 году

    Свадьба Лауры Паркер-Боулз в 2006 году и Зары Филиппс в 2011-м и церемония открытия Параолимпийских игр в Лондоне в 2013-м — расшитое кремовое пальто Jane Troughton сослужило Кэтрин отличную службу, благодаря грамотному сочетанию с нюдовыми лодочками и нарядными головными уборами.

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