Лучшие звездные выходы в платьях Oscar de la Renta

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В день рождения дизайнера – лучшие образы знаменитостей в его творениях
Сегодня исполнилось бы 85 лет великому дизайнеру. К тридцати годам уроженец Доминиканской республики стал одним из главных модельеров Америки. Благодаря двум бракам с представительницами высшего света, он обрел клиентов среди знаменитостей и аристократии. Фраза «на Оскара оденемся от Оскара» стала любимой шуткой голливудских звезд. Вспоминаем лучшие образы знаменитостей в его творениях.
Звезда: Амаль Аламуддин
Событие: свадьба с Джорджем Клуни, заслуженно названная бракосочетанием года
Платье: Амаль, сумевшая заставить главного холостяка Голливуда нарушить обет безбрачия, выбрала традиционное белое кружевное платье с небольшим шлейфом и приспущенными рукавами – воплощение классического понимания элегантности и роскоши. Наряд мгновенно возглавил списки лучших звездных свадебных платьев всех времен.
Звезда: Фрида Пинто
Событие: премьера фильма «Местный» на Каннском кинофестивале, 2014
Платье: индийская красавица выбрала коралловое платье-бюстье с пышной юбкой из осенне-зимней коллекции Oscar de la Renta с золотой цветочной вышивкой на груди и по краю подола.
Звезда: Наташа Поли
Событие: премьера фильма «Сен-Лоран» на Каннском кинофестивале, 2014
Платье: модель надела полупрозрачное платье из шифона и кружева из весенне-летней коллекции 2014 года. Многослойная юбка-тюльпан до щиколотки идеально сочетается с узким лифом.
Звезда: Тейлор Свифт
Событие: бал института костюма Met Gala 2014
Платье: певица выбрала созданное специально для нее нежно-розовое платье Oscar de la Renta, расшитое лиственным узором. На спине наряд украшен крупным бантом.
Звезда: Сара Джессика Паркер
Событие: бал института костюма Met Gala 2014
Платье: только Сара Джессика (aka Керри Брэдшоу) могла позволить себе надеть драматичное черно-белое пышное платье с высокими шелковыми перчатками и при этом выглядеть вполне уместно.
Звезда: Люпита Нионго
Событие: сотый ежегодный прием в честь Ассоциации корреспондентов Белого Дома, 2014
Платье: главное кинооткрытие года Люпита Нионго предстала перед президентом США в платье, состоящем из длинной черной юбки и шифонового топа с пеплумом, украшенного принтом «горошек»
Звезда: Джессика Бил
Событие: ежегодный бал в честь выхода книги Tiffany Blue Book 2014
Платье: актриса выбрала черное платье с глубоким декольте и высоким разрезом спереди, которое было представлено в осенне-зимней коллекции Дома Oscar de la Renta.
Звезда: Керри Андервуд
Событие: ежегодная церемония Academy Of Country Music Awards, 2014
Платье: американская певица остановила выбор на лаконичном по форме, но богатом по отделке варианте – прямом закрытом платье, полностью расшитом золотым и серебряным стеклярусом.
Звезда: Эмма Уотсон
Событие: премьера фильма «Ной» в Нью-Йорке, 2014
Платье: британская актриса, которая практически никогда не изменяет черному цвету, выбрала платье в стиле старого Голливуда – с пышной юбкой и рукавами три четверти.
Звезда: Дженнифер Гарнер
Событие: церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар», 2014
Платье: вдохновившись стилем 1920-х, Гарнер выбрала жемчужно-серое платье Oscar de la Renta, дополненное бахромой из бисера.
Звезда: Зои Дешанель
Событие: церемония вручения кинонаград «Золотой глобус», 2014
Платье: наряд актрисы состоял из широкого кроп-топа, расшитого кристаллами, и пышной сияющей шифоновой юбки с завышенной линией талии. Впервые его можно было увидеть на показе весенне-летней коллекции Oscar de la Renta.
Звезда: Марго Робби
Событие: премьера фильма «Волк с Уолл-Стрит» в Лондоне, 2014
Платье: новый секс-символ мирового кино выбрала непривычно закрытое платье – красный атласный наряд с юбкой-тюльпаном из pre-fall коллекции американского дизайнера.
Звезда: Джессика Честейн
Событие: гала-вечер National Board Of Review Awards, 2014
Платье: актриса выбрала не самый безопасный цвет – лимонный оттенок идет далеко не всем. Платье длиной чуть ниже колена с крупной драпировкой на боку Честейн дополнила синими туфлями.
Звезда: Эллисон Уильямс
Событие: ежегодный бал Winter Ball For Autism, 2013
Платье: на предрождественский бал актриса выбрала платье из шифона и кружева – наряд из узкого топа и пышной юбки был представлен в осенней коллекции Oscar de la Renta в 2013 году.
Звезда: Кэти Перри
Событие: церемония American Music Awards, 2013
Платье: еще одно платье принцессы от Oscar de la Renta надела Кэти Перри. Девушка выбрала платье-бюстье в мелкий горошек, дополненное цветочной вышивкой.
Звезда: Наоми Харрис
Событие: калифорнийская премьера фильма «Мандела: долгая дорога к свободе», 2013
Платье: на дебютном показе фильма Харрис предстала в белом хлопковом вязаном платье Oscar de la Renta, надетом поверх короткого комбинезона.
Звезда: Блейк Лайвли
Событие: гала-вечер «A Funny Thing Happened On The Way To Cure Parkinson’s», 2013
Платье: Лайвли выбрала романтичный нежный образ, появившись перед гостями гала-вечера в пышном платье с цветочным принтом и коралловом колье из коллекции Oscar de la Renta.
Звезда: Джессика Паре
Событие: ежегодная церемония Emmy Awards, 2013
Платье: актриса позировала фотографам в лазурном пышном платье-бюстье с асимметричным подолом. Верх платья был дополнен сложными складками и драпировками.
Звезда: Рейчел Билсон
Событие: премьера фильма «Список дел» в Лос-Анджелесе, 2013
Платье: Рейчел Билсон нашла идеальный вариант в круизной коллекции Oscar de la Renta 2013 года – расшитое цветочным узором короткое платье без бретелей глубокого синего цвета.