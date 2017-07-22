Лучшие звездные выходы в платьях Oscar de la Renta

Сегодня исполнилось бы 85 лет великому дизайнеру. К тридцати годам уроженец Доминиканской республики стал одним из главных модельеров Америки. Благодаря двум бракам с представительницами высшего света, он обрел клиентов среди знаменитостей и аристократии. Фраза «на Оскара оденемся от Оскара» стала любимой шуткой голливудских звезд. Вспоминаем лучшие образы знаменитостей в его творениях.

Звезда: Амаль Аламуддин

Событие: свадьба с Джорджем Клуни, заслуженно названная бракосочетанием года

Платье: Амаль, сумевшая заставить главного холостяка Голливуда нарушить обет безбрачия, выбрала традиционное белое кружевное платье с небольшим шлейфом и приспущенными рукавами – воплощение классического понимания элегантности и роскоши. Наряд мгновенно возглавил списки лучших звездных свадебных платьев всех времен.

Звезда: Фрида Пинто

Событие: премьера фильма «Местный» на Каннском кинофестивале, 2014

Платье: индийская красавица выбрала коралловое платье-бюстье с пышной юбкой из осенне-зимней коллекции Oscar de la Renta с золотой цветочной вышивкой на груди и по краю подола.



Звезда: Наташа Поли

Событие: премьера фильма «Сен-Лоран» на Каннском кинофестивале, 2014

Платье: модель надела полупрозрачное платье из шифона и кружева из весенне-летней коллекции 2014 года. Многослойная юбка-тюльпан до щиколотки идеально сочетается с узким лифом.

Звезда: Тейлор Свифт

Событие: бал института костюма Met Gala 2014

Платье: певица выбрала созданное специально для нее нежно-розовое платье Oscar de la Renta, расшитое лиственным узором. На спине наряд украшен крупным бантом.

Звезда: Сара Джессика Паркер

Событие: бал института костюма Met Gala 2014

Платье: только Сара Джессика (aka Керри Брэдшоу) могла позволить себе надеть драматичное черно-белое пышное платье с высокими шелковыми перчатками и при этом выглядеть вполне уместно.

Звезда: Люпита Нионго Событие: сотый ежегодный прием в честь Ассоциации корреспондентов Белого Дома, 2014 Платье: главное кинооткрытие года Люпита Нионго предстала перед президентом США в платье, состоящем из длинной черной юбки и шифонового топа с пеплумом, украшенного принтом «горошек»

Звезда: Джессика Бил Событие: ежегодный бал в честь выхода книги Tiffany Blue Book 2014 Платье: актриса выбрала черное платье с глубоким декольте и высоким разрезом спереди, которое было представлено в осенне-зимней коллекции Дома Oscar de la Renta.

Звезда: Керри Андервуд Событие: ежегодная церемония Academy Of Country Music Awards, 2014 Платье: американская певица остановила выбор на лаконичном по форме, но богатом по отделке варианте – прямом закрытом платье, полностью расшитом золотым и серебряным стеклярусом.

Звезда: Эмма Уотсон

Событие: премьера фильма «Ной» в Нью-Йорке, 2014

Платье: британская актриса, которая практически никогда не изменяет черному цвету, выбрала платье в стиле старого Голливуда – с пышной юбкой и рукавами три четверти.

Звезда: Дженнифер Гарнер

Событие: церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар», 2014

Платье: вдохновившись стилем 1920-х, Гарнер выбрала жемчужно-серое платье Oscar de la Renta, дополненное бахромой из бисера.

Звезда: Зои Дешанель

Событие: церемония вручения кинонаград «Золотой глобус», 2014

Платье: наряд актрисы состоял из широкого кроп-топа, расшитого кристаллами, и пышной сияющей шифоновой юбки с завышенной линией талии. Впервые его можно было увидеть на показе весенне-летней коллекции Oscar de la Renta.

Звезда: Марго Робби

Событие: премьера фильма «Волк с Уолл-Стрит» в Лондоне, 2014

Платье: новый секс-символ мирового кино выбрала непривычно закрытое платье – красный атласный наряд с юбкой-тюльпаном из pre-fall коллекции американского дизайнера.



Звезда: Джессика Честейн

Событие: гала-вечер National Board Of Review Awards, 2014

Платье: актриса выбрала не самый безопасный цвет – лимонный оттенок идет далеко не всем. Платье длиной чуть ниже колена с крупной драпировкой на боку Честейн дополнила синими туфлями.



Звезда: Эллисон Уильямс

Событие: ежегодный бал Winter Ball For Autism, 2013

Платье: на предрождественский бал актриса выбрала платье из шифона и кружева – наряд из узкого топа и пышной юбки был представлен в осенней коллекции Oscar de la Renta в 2013 году.

Звезда: Кэти Перри

Событие: церемония American Music Awards, 2013

Платье: еще одно платье принцессы от Oscar de la Renta надела Кэти Перри. Девушка выбрала платье-бюстье в мелкий горошек, дополненное цветочной вышивкой.

Звезда: Наоми Харрис

Событие: калифорнийская премьера фильма «Мандела: долгая дорога к свободе», 2013

Платье: на дебютном показе фильма Харрис предстала в белом хлопковом вязаном платье Oscar de la Renta, надетом поверх короткого комбинезона.

Звезда: Блейк Лайвли

Событие: гала-вечер «A Funny Thing Happened On The Way To Cure Parkinson’s», 2013

Платье: Лайвли выбрала романтичный нежный образ, появившись перед гостями гала-вечера в пышном платье с цветочным принтом и коралловом колье из коллекции Oscar de la Renta.

Звезда: Джессика Паре

Событие: ежегодная церемония Emmy Awards, 2013

Платье: актриса позировала фотографам в лазурном пышном платье-бюстье с асимметричным подолом. Верх платья был дополнен сложными складками и драпировками.