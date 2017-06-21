Почему Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта одеваются одинаково?

Кейт Миддлтон давно сохраняет за собой статус одной из самых стильных британок и монарших особ, и ее двухлетняя дочь, принцесса Шарлотта, идет по стопам матери: в честь девочки уже назвали коллекцию детской одежды, а наряды, похожие на те, в которых она появляется на официальных портретах и мероприятиях, раскупаются в считанные часы. Образы своей дочери Кэтрин подбирает исходя из простого принципа — это должны быть вещи демократичных марок, которые при этом будут созвучны ее собственным образам.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на параде Trooping the Colour в 2016 году

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на параде Trooping the Colour в 2017 году

Действительно, наряды Кейт и Шарлотты всегда перекликаются хотя бы по цветам. Впервые маленькая принцесса появилась перед публикой на параде в честь дня рождения королевы Елизаветы II в 2016 году. Тогда Шарлотта была одета в розовое платье, гармонирующее с пудрово-розовой шляпкой жены принца Уильяма. В поездке в Канаду Кэтрин и Шарлотта были одеты в сине-голубой гамме, а собираясь на рождественскую службу, герцогиня подобрала к своему бордово-коричневому пальто клатч винного цвета в тон колготкам малышки. На недавно прошедшем параде Trooping the Colour герцогиня с дочерью блистали в розовых платьях. Свой каждый выход с дочерью герцогиня Кембриджская продумывает еще серьезнее, чем одиночный. И дело не только в том, что парные образы лучше смотрятся на фотографиях, но в том, что они подчеркивают единство матери и дочери и гармонию семейных отношений королевской четы.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта в Канаде

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на рождественской службе

Кэтрин всегда выбирает для Шарлотты одежду недорогих брендов и часто одевает дочку в одно и то же. Таким образом, Кейт прививает ей чувство вкуса: при формировании своего гардероба герцогиня руководствуется теми же правилами, миксуя демократичные и люксовые марки и по-новому интерпретируя старые наряды. Одновременно с этим супруга принца Уильяма пытается так показать британцам, что они ничем не отличаются от них — понимая, как она и ее дети могут влиять на моду, она старается одеть Шарлотту и Георга в вещи, доступные каждому, и не сотрудничает с дизайнерами. Статус наследников британского престола Кэтрин подчеркивает другими способами: классика и скромность — вот два главных правила Кейт.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе Пиппы Миддлтон