Лето 2017: самые модные девушки Москвы на презентации в ЦУМе

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Три самых стильных образа на открытии корнера Subterranei в главном универмаге столицы
Вчера на третьем этаже ЦУМа в пространстве Натальи Гольденберг состоялся коктейль по случаю начала продаж российского бренда Subterranei. Поздравить дизайнера марки Алину Цыганову пришла вся светская Москва, а ELLE выбрал три самых стильных образа, которые может повторить каждая девушка.
Креативный директор ЦУМа Наталья Гольденберг выбрала для мероприятия легкое кружевное платье с пышным воротом и рукавами, сделав акцент на талии с помощью светло-коричневого тонкого ремня. Образ дополнили крупные серьги, босоножки золотого цвета и ярко-желтая сумка-«авоська». Последний штрих: главная визитная карточка девушки — алая помада.
Владелица пиар-агентства June&July Юлия Прудько появилась в светло-сером полосатом платье прямого кроя с воланами на рукавах. Собрав волосы в небрежный хвост и оголив одно плечо, девушка подчеркнула изящную линию ключиц. Женственный образ Юлия разбавила грубыми темными ботинками и небольшой сумкой такого же оттенка.
Одна из самых ярких девушек светской Москвы, а с недавних пор еще и основательница бренда Simplify появилась на коктейле в темно-синем костюме с пиджаком-фраком и небольшой сумкой такого же оттенка. Образ девушка дополнила атласными лодочками телесного цвета.