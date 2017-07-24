Лето 2017: самые модные девушки Москвы на презентации в ЦУМе

Вчера на третьем этаже ЦУМа в пространстве Натальи Гольденберг состоялся коктейль по случаю начала продаж российского бренда Subterranei. Поздравить дизайнера марки Алину Цыганову пришла вся светская Москва, а ELLE выбрал три самых стильных образа, которые может повторить каждая девушка.

Наталья Гольденберг

Креативный директор ЦУМа Наталья Гольденберг выбрала для мероприятия легкое кружевное платье с пышным воротом и рукавами, сделав акцент на талии с помощью светло-коричневого тонкого ремня. Образ дополнили крупные серьги, босоножки золотого цвета и ярко-желтая сумка-«авоська». Последний штрих: главная визитная карточка девушки — алая помада.

Юлия Прудько

Владелица пиар-агентства June&July Юлия Прудько появилась в светло-сером полосатом платье прямого кроя с воланами на рукавах. Собрав волосы в небрежный хвост и оголив одно плечо, девушка подчеркнула изящную линию ключиц. Женственный образ Юлия разбавила грубыми темными ботинками и небольшой сумкой такого же оттенка.

Тамуна Циклаури