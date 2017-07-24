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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    24 июля 2017

    Лето 2017: самые модные девушки Москвы на презентации в ЦУМе

    Три самых стильных образа на открытии корнера Subterranei в главном универмаге столицы

    Вчера на третьем этаже ЦУМа в пространстве Натальи Гольденберг состоялся коктейль по случаю начала продаж российского бренда Subterranei. Поздравить дизайнера марки Алину Цыганову пришла вся светская Москва, а ELLE выбрал три самых стильных образа, которые может повторить каждая девушка.

    Наталья Гольденберг

    Наталья Гольденберг
    Наталья Гольденберг

    Креативный директор ЦУМа Наталья Гольденберг выбрала для мероприятия легкое кружевное платье с пышным воротом и рукавами, сделав акцент на талии с помощью светло-коричневого тонкого ремня. Образ дополнили крупные серьги, босоножки золотого цвета и ярко-желтая сумка-«авоська». Последний штрих: главная визитная карточка девушки — алая помада.

    Юлия Прудько

    Юлия Прудько
    Юлия Прудько

    Владелица пиар-агентства June&July Юлия Прудько появилась в светло-сером полосатом платье прямого кроя с воланами на рукавах. Собрав волосы в небрежный хвост и оголив одно плечо, девушка подчеркнула изящную линию ключиц. Женственный образ Юлия разбавила грубыми темными ботинками и небольшой сумкой такого же оттенка.

    Тамуна Циклаури

    Тамуна Циклаури
    Тамуна Циклаури

    Одна из самых ярких девушек светской Москвы, а с недавних пор еще и основательница бренда Simplify появилась на коктейле в темно-синем костюме с пиджаком-фраком и небольшой сумкой такого же оттенка. Образ девушка дополнила атласными лодочками телесного цвета.

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