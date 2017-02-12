Легендарные образы звезд на красной дорожке «Грэмми»

Пока мы ждем главной битвы титанов и гадаем, кто возьмет «Грэмми» через несколько часов - Рианна, Адель или Бейонсе - в преддверии красной дорожки вспоминаем легендарные образы «Грэмми» в истории.

Начнем с того, что «Грэмми» - главная американская музыкальная премия - в отличие от «Оскара» и «Золотого глобуса» - не совсем про наряды. Вернее, не про классические шикарные платья, но про креатив на грани эпатажа, а потому странных фриковатых образов здесь куда больше, чем классических сдержанных. Все-таки музыка, даже поп и кантри, всегда на «Грэмми» с налетом рок-н-ролла, а потому одиозные персонажи расслабленной и демократичной премии то и дело устраивают провокации, делают громкие заявления, скандалят и вообще делают шоу в лучших традициях. Это вам не застёгнутые на все пуговицы академики «Оскара» и голливудские звезды первой величины с их благодарностью родителям и академикам.