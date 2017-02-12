Легендарные образы звезд на красной дорожке «Грэмми»

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Культовые наряды звезд премии
Пока мы ждем главной битвы титанов и гадаем, кто возьмет «Грэмми» через несколько часов - Рианна, Адель или Бейонсе - в преддверии красной дорожки вспоминаем легендарные образы «Грэмми» в истории.
Начнем с того, что «Грэмми» - главная американская музыкальная премия - в отличие от «Оскара» и «Золотого глобуса» - не совсем про наряды. Вернее, не про классические шикарные платья, но про креатив на грани эпатажа, а потому странных фриковатых образов здесь куда больше, чем классических сдержанных. Все-таки музыка, даже поп и кантри, всегда на «Грэмми» с налетом рок-н-ролла, а потому одиозные персонажи расслабленной и демократичной премии то и дело устраивают провокации, делают громкие заявления, скандалят и вообще делают шоу в лучших традициях. Это вам не застёгнутые на все пуговицы академики «Оскара» и голливудские звезды первой величины с их благодарностью родителям и академикам.
В истории «Грэмми» все же случались и настоящие модные победы. Даже сенсации. Так, выход Джей Ло в 2000 году стал самым обсуждаемым в истории премии. Собственно, с него началась вселенская слава певицы. Платье Versace, созданное специально для Дженнифер, стало не просто самым известным нарядом певицы и бренда Versace, но также самым знаменитым в истории премии «Грэмми». По сообщению Google, всего через сутки после мероприятия фотография певицы была официально скачана 642 917 раз, что стало абсолютным рекордом. Причиной ажиотажа стало то, что абсолютно прозрачный зелёный шифоновый наряд держался буквально на честном слове - фотографы весь вечер снимали певицу во всех ракурсах, надеясь на пикантный конфуз. Бонусом к наряду стал официальный выход Лопес с ее тогдашним женихом Пи Дидди. Нетрудно догадаться, что ни о ком другом в тот вечер СМИ не говорили.
Главная модная победа Рианны случилась в 2013 году - эпатажная певица, которая чаще попадала в списки плохо одетых звёзд, появилась в образе, который потряс модных критиков. Рианна распустила длинные волосы красивыми волнами, а ее алое платье Azzedine Alaia, которое дизайнер сшил специально для нее по индивидуальному заказу, идеально подошло певице - линия кроя в форме буквы А, полупрозрачный лиф и роскошный шлейф сделали Рири звездой вечера.
Ким Кардашьян, до того, как стала главным мировым ньюсмейкером, оттачивала свой фирменный стиль. В 2011 году она появилась в золотом ультрасексуальном платье с разрезом в излюбленном стиле «дорого-богато». Оказалось, что ей подобная эстетика очень идет.
Бритни Спирс в 2000 году была в самом зените своей славы. Ее total white образ поклонники встретили на ура - тут вам и роскошь, и гламур, и чистота, и женственность.
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