Крупным планом: детали образа Мелании Трамп на инаугурации

Главная интрига сегодняшней инаугурации американского президента — кто из дизанейров оденет первую леди США Меланию Трамп — раскрыта: супруга Дональда Трампа появилась на церемонии в Белом доме в небесно-голубой кашемировой двойке Ralph Lauren (к слову, одного из любимых дизайнеров Хиллари Клинтон), состоящей из платья-футляра и жакета с высоким воротом и рукавом 3/4. Наряд первая леди дополнила длинными перчатками и лодочками в тон. Волосы Мелании Трамп стилисты собрали в расслабленный низкий пучок, а в макияже остались верны привычному ее стилю — смоки в сочетании с нежно-карамельной помадой.