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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

20 января 2017

Крупным планом: детали образа Мелании Трамп на инаугурации

Элегантный образ первой леди сравнили с аутфитом Джеки Кеннеди в 1961 году

Главная интрига сегодняшней инаугурации американского президента — кто из дизанейров оденет первую леди США Меланию Трамп — раскрыта: супруга Дональда Трампа появилась на церемонии в Белом доме в небесно-голубой кашемировой двойке Ralph Lauren (к слову, одного из любимых дизайнеров Хиллари Клинтон), состоящей из платья-футляра и жакета с высоким воротом и рукавом 3/4. Наряд первая леди дополнила длинными перчатками и лодочками в тон. Волосы Мелании Трамп стилисты собрали в расслабленный низкий пучок, а в макияже остались верны привычному ее стилю — смоки в сочетании с нежно-карамельной помадой.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп
Мелания Трамп в Ralph Lauren

Мелания Трамп в Ralph Lauren

Дональд и Мелания Трамп

Элегантный аутфит миссис Трамп уже сравнили с образом Джеки Кеннеди, также выдержанном в голубой гамме, на инаугурации президента Джона Кеннеди в 1961 году.

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