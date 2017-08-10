Королева карнавала: эволюция фестивальных образов Рианны

The Crop Over — ежегодный фестиваль сбора урожая на острове Барбадос, родине Рианны. Певица обожает прилетать домой именно в этот день: она заранее готовит эффектный костюм и вместе с друзьями детства танцует под вест-индийские ритмы и фотографируется в откровенных нарядах.

Кстати, несмотря на то, что в этом году Рианна поправилась на 15 килограммов и подверглась критике со стороны поклонников, это не повлияло на ее выбор не менее сексуального костюма, чем в прошлый раз. Как настоящая поклонница бра из стразов, разноцветных перьев и колготок в сетку, певица не побоялась выглядеть вызывающе — кажется, будто этот карнавал был придуман специально для Рианны. Все-таки образ королевы летнего фестиваля ей к лицу.