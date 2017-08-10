Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия
    10 августа 2017

    Королева карнавала: эволюция фестивальных образов Рианны

    Все выходы певицы на ежегодном барбадосском фестивале

    The Crop Over — ежегодный фестиваль сбора урожая на острове Барбадос, родине Рианны. Певица обожает прилетать домой именно в этот день: она заранее готовит эффектный костюм и вместе с друзьями детства танцует под вест-индийские ритмы и фотографируется в откровенных нарядах.

    Рианна

    Рианна на The Crop Over в 2017 году

    Рианна

    Рианна на The Crop Over в 2017 году

    Кстати, несмотря на то, что в этом году Рианна поправилась на 15 килограммов и подверглась критике со стороны поклонников, это не повлияло на ее выбор не менее сексуального костюма, чем в прошлый раз. Как настоящая поклонница бра из стразов, разноцветных перьев и колготок в сетку, певица не побоялась выглядеть вызывающе — кажется, будто этот карнавал был придуман специально для Рианны. Все-таки образ королевы летнего фестиваля ей к лицу.

    2016

    Рианна
    Рианна

    2013

    Рианна
    Рианна

    2011

    Рианна
    Рианна

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз