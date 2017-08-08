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    08 августа 2017

    Коллаборация The Weeknd & Puma

    Певец разработал дизайн новых кроссовок для Puma

    The Weeknd всё активнее погружается в мир моды: еще в феврале он стал лицом одной из моделей кроссовок Puma, теперь же свет увидит коллекция, созданная им самим совместно с немецким брендом. Заметим, что у спортивной компании очень яркий список амбассадоров, среди которых Рианна, Соланж Ноулз и Кайли Дженнер.

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    • Коллаборация The Weeknd & Puma
    • Коллаборация The Weeknd & Puma
    • Коллаборация The Weeknd & Puma

    Абель Тесфайе готовил свою коллекцию с Puma почти год. Поклонники ждали эту коллаборацию ещё с апреля, когда певец впервые упомянул о сотрудничестве с брендом.
    «Сначала я нервничал, но когда, наконец, увидел результат, я сразу же влюбился»,- делится Starboy.

    Parallels - так называется линия кроссовок, выпущенная артистом. Простой высококлассный дизайн делает обувь подходящей для обоих полов.

    «Я просто хочу, чтобы все носили эти кроссовки», - утверждает музыкант. «Я хочу сделать их частью поп-культуры. Хочу идти по улице и видеть, как мою обувь носят взрослые и дети. Я хочу увидеть, как папа носит ее. Я хочу увидеть в этих кроссовках Барака Обаму и Илона Маска».

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    • Коллаборация The Weeknd & Puma
    • Коллаборация The Weeknd & Puma
    • Коллаборация The Weeknd & Puma

    Певец планирует инвестировать как можно больше времени в дальнейшее сотрудничество со спортивным брендом и выпустить ограниченную линейку обуви, но сейчас для него важно, чтобы первая коллекция ушла в массы. Стоимость одной пары начинается от 220 долларов, кроссовки поступят в продажу 24 августа.

    Напомним, что The Weeknd уже успел поработать с брендом Alexander Wang, создать линейку худи вместе с Hunter Green и поучаствовать в коллаборации с H&M.

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