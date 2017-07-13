Кейт Миддлтон vs королева Летиция: самые красивые королевские тиары

11 июля король Испании Филипп VI и королева Летиция прибыли в Великобританию с официальным визитом. В честь приезда монархов в Букингемском дворце устроили прием, главными звездами которого стали Кейт Миддлтон и королева Летиция.

Герцогиня Кэтрин дополнила розовое платье Marchesa тиарой Cambridge Lover’s Knot («Узелки любви»), которую надевает исключительно по действительно торжественным случаям. Эта тиара перешла к Кейт в наследство от покойной матери мужа, принцессы Дианы. Королева Елизавета II преподнесла украшение леди Ди на свадьбу с принцем Чарльзом. Ювелирный Дом Garrard изготовил «Узелки любви» в 1914 году по заказу королевского двора для королевы Марии, супруги Георга V. Тиара украшена жемчугом и 19 бриллиантовыми арками и, по признанию Дианы, весит столько, что вызывает головную боль.