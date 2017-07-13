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    13 июля 2017

    Кейт Миддлтон vs королева Летиция: самые красивые королевские тиары

    Битва украшений герцогини Кэтрин и супруги испанского короля

    11 июля король Испании Филипп VI и королева Летиция прибыли в Великобританию с официальным визитом. В честь приезда монархов в Букингемском дворце устроили прием, главными звездами которого стали Кейт Миддлтон и королева Летиция.

    Герцогиня Кэтрин дополнила розовое платье Marchesa тиарой Cambridge Lover’s Knot («Узелки любви»), которую надевает исключительно по действительно торжественным случаям. Эта тиара перешла к Кейт в наследство от покойной матери мужа, принцессы Дианы. Королева Елизавета II преподнесла украшение леди Ди на свадьбу с принцем Чарльзом. Ювелирный Дом Garrard изготовил «Узелки любви» в 1914 году по заказу королевского двора для королевы Марии, супруги Георга V. Тиара украшена жемчугом и 19 бриллиантовыми арками и, по признанию Дианы, весит столько, что вызывает головную боль.


    Кейт Миддлтон в тиаре Cambridge Lover’s Knot на приеме к честь короля и королевы Испании

    Кейт Миддлтон в тиаре Cambridge Lover’s Knot на приеме к честь короля и королевы Испании

    Кейт Миддлтон в тиаре Cambridge Lover’s Knot на дипломатическом ужине в 2016 году

    Кейт Миддлтон в тиаре Cambridge Lover’s Knot на дипломатическом ужине в 2016 году

    Королева Летиция появилась на банкете в знаменитой геральдической тиаре «Флер де Лис», или La Buena. Эта тиара была свадебным подарком короля Альфонсо ХIII его невесте Виктории Баттенберг. Она выполнена из платины и инкрустирована более 500 бриллиантами, а в основе «рисунка» лежит геральдическая лилия. Благодаря прочности металла украшение также можно согнуть в корону. Тиара стала финальным штрихом к роскошному вечернему платью Летиции, которое отличалось вышивкой и обнажало плечи королевы.

    Королева Летиция и королева Елизавета II

    Королева Летиция и королева Елизавета II

    ФОТОGetty Images, Legion Media

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