Кейт Миддлтон VS Ким Кардашьян: чей образ лучше

Невероятно, но факт: единственный раз в жизни вещи из гардероба Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян совпали. Казалось бы, найти более диаметрально противоположных по стилю знаменитостей еще нужно постараться, однако в разное время герцогиня Кембриджская и звезда реалити вышли в свет в похожих красных платьях Alexander McQueen.

Любимица английского народа дополнила красное платье с плиссированной юбкой длиною чуть выше колена сдержанным жакетом с круглым горлом. В соответствии с королевским протоколом Кейт появилась на благотворительном мероприятии в черных замшевых лодочках на среднем каблуке, а также телесных колготках. В тон обуви был подобран миниатюрный клатч, а из аксессуаров в образе присутствовали лишь обручальное кольцо и лаконичные сережки-гвоздики.