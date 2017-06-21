Кейт Миддлтон VS Ким Кардашьян: чей образ лучше

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Модная битва двух влиятельнейших женщин современности
Невероятно, но факт: единственный раз в жизни вещи из гардероба Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян совпали. Казалось бы, найти более диаметрально противоположных по стилю знаменитостей еще нужно постараться, однако в разное время герцогиня Кембриджская и звезда реалити вышли в свет в похожих красных платьях Alexander McQueen.
Любимица английского народа дополнила красное платье с плиссированной юбкой длиною чуть выше колена сдержанным жакетом с круглым горлом. В соответствии с королевским протоколом Кейт появилась на благотворительном мероприятии в черных замшевых лодочках на среднем каблуке, а также телесных колготках. В тон обуви был подобран миниатюрный клатч, а из аксессуаров в образе присутствовали лишь обручальное кольцо и лаконичные сережки-гвоздики.
Кардинально противоположная трактовка творения Alexander McQueen получилась в исполнении Ким Кардашьян. В аналогичном алом платье звезда реалити появилась на публике в далеком 2011 году. Тогда стиль Ким разительно отличался от сегодняшнего: в гардеробе звезды преобладали сексуальные мини-платья и обувь на многосантиметровых каблуках и платформе. В отличие от наряда Кейт, платье звезды реалити было на добрых десять сантиметров короче, а также полностью открывало плечи и руки. Место черных лодочек заняли «лабутены» из крокодиловой кожи, а скромный вырез украшало массивное ожерелье. В руках знаменитости был металлизированный клатч — что ни говори, а дружба с Пэрис Хилтон надолго оставила свой отпечаток на стиле Ким.
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