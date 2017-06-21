Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

21 июня 2017

Кейт Миддлтон VS Ким Кардашьян: чей образ лучше

Модная битва двух влиятельнейших женщин современности

Невероятно, но факт: единственный раз в жизни вещи из гардероба Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян совпали. Казалось бы, найти более диаметрально противоположных по стилю знаменитостей еще нужно постараться, однако в разное время герцогиня Кембриджская и звезда реалити вышли в свет в похожих красных платьях Alexander McQueen.

Кейт Миддлтон VS Ким Кардашьян: чей образ лучше
Кейт Миддлтон VS Ким Кардашьян: чей образ лучше

Любимица английского народа дополнила красное платье с плиссированной юбкой длиною чуть выше колена сдержанным жакетом с круглым горлом. В соответствии с королевским протоколом Кейт появилась на благотворительном мероприятии в черных замшевых лодочках на среднем каблуке, а также телесных колготках. В тон обуви был подобран миниатюрный клатч, а из аксессуаров в образе присутствовали лишь обручальное кольцо и лаконичные сережки-гвоздики.

Кейт Миддлтон VS Ким Кардашьян: чей образ лучше

Кардинально противоположная трактовка творения Alexander McQueen получилась в исполнении Ким Кардашьян. В аналогичном алом платье звезда реалити появилась на публике в далеком 2011 году. Тогда стиль Ким разительно отличался от сегодняшнего: в гардеробе звезды преобладали сексуальные мини-платья и обувь на многосантиметровых каблуках и платформе. В отличие от наряда Кейт, платье звезды реалити было на добрых десять сантиметров короче, а также полностью открывало плечи и руки. Место черных лодочек заняли «лабутены» из крокодиловой кожи, а скромный вырез украшало массивное ожерелье. В руках знаменитости был металлизированный клатч — что ни говори, а дружба с Пэрис Хилтон надолго оставила свой отпечаток на стиле Ким.

Кейт Миддлтон VS Ким Кардашьян: чей образ лучше
Кейт Миддлтон VS Ким Кардашьян: чей образ лучше

Материалы по темам

Спецпроекты

Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз