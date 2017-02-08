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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

08 февраля 2017

Кэтрин Зета-Джонс показала свой гардероб

Актриса впечатлила поклонников размерами своей гардеробной комнаты

Кэтрин Зета-Джонс, звезда таких фильмов, как «Терминал», «Двенадцать друзей Оушена» и «Чикаго», недавно опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, наглядно демонстрирующее ее гардеробную комнату. Размеры, действительно, впечатляют! Среди комментариев к публикации были как восторженные отзывы, так и негодующие: кто-то жаловался на то, что он живет в квартире, которая размером равна гардеробной Кэтрин Зеты-Джонс. Впрочем, от подобной реакции никто не защищен. Интересно, что, судя по видео, оскороносная актриса любит сумки Chanel и, конечно, платки Hermes.

Напомним, последним крупным проектом, в котором участвовала Кэтрин Зета-Джонс, был фильм «Папашина армия», вышедший на экраны в России в 2016 году. Сейчас актриса работает над сериалом «Вражда».

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