Кэтрин Зета-Джонс показала свой гардероб

Кэтрин Зета-Джонс, звезда таких фильмов, как «Терминал», «Двенадцать друзей Оушена» и «Чикаго», недавно опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, наглядно демонстрирующее ее гардеробную комнату. Размеры, действительно, впечатляют! Среди комментариев к публикации были как восторженные отзывы, так и негодующие: кто-то жаловался на то, что он живет в квартире, которая размером равна гардеробной Кэтрин Зеты-Джонс. Впрочем, от подобной реакции никто не защищен. Интересно, что, судя по видео, оскороносная актриса любит сумки Chanel и, конечно, платки Hermes.