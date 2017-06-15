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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

15 июня 2017

Кэти Перри откровенно рассказала, почему ей пришлось поменять стиль

Певица призналась, что прошла через терапию, чтобы вновь обрести себя

Поп-звезда Кэти Перри поразила всех в начале года, когда подстриглась и перекрасилась из роковой брюнетки в холодную блондинку. Впрочем, прическа с каждым месяцем становилась все короче и короче. А весной, через несколько недель после расставания с Орландо Блумом, Перри и вовсе подстриглась ультракоротко под Майли Сайрус, которую считает очень привлекательной. Поклонники полгода недоумевали, что происходит с поп-иконой, а зарубежная пресса подозревала ее в неискренности. Вчера Перри наконец ответила на все вопросы.

Кэти Перри
Кэти Перри

Причиной глобальных перемен стал отказ от алкоголя и групповая терапия, которую Кэти проходила вместе со своей семьей. «Сейчас я чувствую в себе гораздо больше уверенности, чем когда бы то ни было. Я ощущаю себя абсолютно свободной — в первую очередь, от своих прежних мыслей. Сексуально свободной, политически свободной, свободной от всего, что меня недостойно», — рассказывает она. Неудивительно, что новая глава в биографии звезды началась с экспериментов с внешностью и музыкальным творчеством.

Кэти Перри

Певица призналась, что страдала от комплексов: «Меня страшила близость. Я использовала свою сексуальность, чтобы привлечь внимание. Я максимально ее подчеркивала, потому что только это и умела». Тем не менее Перри говорит, что любит себя прежнюю, хотя ее взгляды кардинально поменялись. «Я не играю, я не хочу ввести кого-то в заблуждение. Сейчас я такая, какая я есть», — делится Кэти. Видимо, свою роль в таких переменах сыграло и расставание с Орландо Блумом — пара объявила о конце отношений сразу после вручения премии «Оскар-2017».

Кэти Перри

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