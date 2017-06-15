Кэти Перри откровенно рассказала, почему ей пришлось поменять стиль

Поп-звезда Кэти Перри поразила всех в начале года, когда подстриглась и перекрасилась из роковой брюнетки в холодную блондинку. Впрочем, прическа с каждым месяцем становилась все короче и короче. А весной, через несколько недель после расставания с Орландо Блумом, Перри и вовсе подстриглась ультракоротко под Майли Сайрус, которую считает очень привлекательной. Поклонники полгода недоумевали, что происходит с поп-иконой, а зарубежная пресса подозревала ее в неискренности. Вчера Перри наконец ответила на все вопросы.

Причиной глобальных перемен стал отказ от алкоголя и групповая терапия, которую Кэти проходила вместе со своей семьей. «Сейчас я чувствую в себе гораздо больше уверенности, чем когда бы то ни было. Я ощущаю себя абсолютно свободной — в первую очередь, от своих прежних мыслей. Сексуально свободной, политически свободной, свободной от всего, что меня недостойно», — рассказывает она. Неудивительно, что новая глава в биографии звезды началась с экспериментов с внешностью и музыкальным творчеством.