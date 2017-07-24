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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    24 июля 2017Большакова Елена

    Как выглядела Кейт Миддлтон до того, как стала герцогиней?

    Модные промахи возлюбленной принца Уильяма

    Последние несколько лет критики по обе стороны Атлантики наперебой называют супругу принца Уильяма одной из самых стильных знаменитостей планеты. Ее элегантному и утонченному стилю подражают миллионы женщин. Но на самом деле, если посмотреть на образы Кейт Миддлтон до замужества, то можно заметить, что вещи в ее гардеробе мало чем отличались от того, что носит среднестатистическая жительница мегаполиса: джинсы, шерстяные свитеры, угги, романтичные платья, не говоря уже об ультракоротких мини и топов в пайетках. Сейчас невестку принца Чарльза уже сложно увидеть во всех этих нарядах, тем интереснее вспомнить, как выглядела Кейт до того, как получила титул герцогини и стала любимицей британцев.


    До окончания университета, 2005 год

    До окончания университета, 2005 год

    ФОТОGetty Images
    На выпускном, 2005 год

    На выпускном, 2005 год

    На свадьбе друзей, 2005 год

    На свадьбе друзей, 2005 год

    На Фестивале британского троеборья, 2005 год

    На Фестивале британского троеборья, 2005 год

    На рождественском шопинге, 2005 год

    На рождественском шопинге, 2005 год

    На фестивале в Челтнеме, 2006 год

    На фестивале в Челтнеме, 2006 год

    На свадьбе друзей, 2006 год

    На свадьбе друзей, 2006 год

    На вечеринке в честь Уимблдонского турнира, 2006 год

    На вечеринке в честь Уимблдонского турнира, 2006 год

    На игре в поло, 2006 год

    На игре в поло, 2006 год

    На королевском параде, 2006 год

    На королевском параде, 2006 год

    На открытие магазина в Лондоне, 2007 год

    На открытие магазина в Лондоне, 2007 год

    На прогулке, 2007 год

    На прогулке, 2007 год

    На прогулке, 2007 год

    На прогулке, 2007 год

    На фестивале в Челтнеме, 2007 год

    На фестивале в Челтнеме, 2007 год

    На прогулке, 2007 год

    На прогулке, 2007 год

    На бегах, 2007 год

    На бегах, 2007 год

    На прогулке, 2008 год

    На прогулке, 2008 год

    На ужине с друзьями, 2008 год

    На ужине с друзьями, 2008 год

    На вечеринке в стиле Диско, 2008 год

    На вечеринке в стиле Диско, 2008 год

    На свадьбе друзей, 2008 год

    На свадьбе друзей, 2008 год

    На игре в поло, 2008 год

    На игре в поло, 2008 год

    На вечеринке, 2008 год

    На вечеринке, 2008 год

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