Как выглядела Кейт Миддлтон до того, как стала герцогиней?

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Модные промахи возлюбленной принца Уильяма
Последние несколько лет критики по обе стороны Атлантики наперебой называют супругу принца Уильяма одной из самых стильных знаменитостей планеты. Ее элегантному и утонченному стилю подражают миллионы женщин. Но на самом деле, если посмотреть на образы Кейт Миддлтон до замужества, то можно заметить, что вещи в ее гардеробе мало чем отличались от того, что носит среднестатистическая жительница мегаполиса: джинсы, шерстяные свитеры, угги, романтичные платья, не говоря уже об ультракоротких мини и топов в пайетках. Сейчас невестку принца Чарльза уже сложно увидеть во всех этих нарядах, тем интереснее вспомнить, как выглядела Кейт до того, как получила титул герцогини и стала любимицей британцев.
До окончания университета, 2005 годФОТО
На выпускном, 2005 год
На свадьбе друзей, 2005 год
На Фестивале британского троеборья, 2005 год
На рождественском шопинге, 2005 год
На фестивале в Челтнеме, 2006 год
На свадьбе друзей, 2006 год
На вечеринке в честь Уимблдонского турнира, 2006 год
На игре в поло, 2006 год
На королевском параде, 2006 год
На открытие магазина в Лондоне, 2007 год
На прогулке, 2007 год
На прогулке, 2007 год
На фестивале в Челтнеме, 2007 год
На прогулке, 2007 год
На бегах, 2007 год
На прогулке, 2008 год
На ужине с друзьями, 2008 год
На вечеринке в стиле Диско, 2008 год
На свадьбе друзей, 2008 год
На игре в поло, 2008 год
На вечеринке, 2008 год