Как выглядела Кейт Миддлтон до того, как стала герцогиней?

Последние несколько лет критики по обе стороны Атлантики наперебой называют супругу принца Уильяма одной из самых стильных знаменитостей планеты. Ее элегантному и утонченному стилю подражают миллионы женщин. Но на самом деле, если посмотреть на образы Кейт Миддлтон до замужества, то можно заметить, что вещи в ее гардеробе мало чем отличались от того, что носит среднестатистическая жительница мегаполиса: джинсы, шерстяные свитеры, угги, романтичные платья, не говоря уже об ультракоротких мини и топов в пайетках. Сейчас невестку принца Чарльза уже сложно увидеть во всех этих нарядах, тем интереснее вспомнить, как выглядела Кейт до того, как получила титул герцогини и стала любимицей британцев.