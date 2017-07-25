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    25 июля 2017

    Как скрыть полноту: 5 образов Рианны, которые легко повторить

    Пять выходов певицы, которые закрепили за ней статус plus-size дивы

    Вот уже несколько месяцев весь мир обсуждает Рианну, которая заметно прибавила в весе. Впрочем, саму певицу, кажется, мало волнует мнение модных критиков и поклонников - главное, что ее формы по достоинству оценил новый возлюбленный, красавец-миллиардер из Саудовской Аравии Хассан Джамиль. И если сначала девушка все же пряталась в объемных худи, то потом вдруг стала появляться в элегантных брючных костюмах на голое тело, коротких платьях-рубашках с V-образным вырезом и любимых многослойных платьях.

    Строение тела как у Рианны — диетологи называют этот вид фигуры «груша» — позволяет открывать линию плеч, рук и декольте, которые почти не поправляются, что певица активно эксплуатирует. Однако не все последние выходы Ри можно считать удачными: в попытках подчеркнуть плюсы своей изменившейся фигуры она нередко прячется за пышными юбками, что превращает ее в женщину-«торт», как уже успели заметить подписчики.


    Например, вчера Рианна появилась на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» в платье насыщенного красного оттенка Giambattista Valli, из-за слишком свободного фасона которого поклонники певицы решили, что она беременна. Видимо, Ри хотела отвлечь всеобщее внимание от лишнего веса и поразить модных критиков сексуальным декольте, но операция была провалена — роскошное платье так заметно подчеркивало формы, что создавалось впечатление, будто Рианна не может дышать.

    Рианна
    Рианна

    В тот же вечер певица отправилась на after-party премьеры, совершенно преобразившись. Рианна выбрала струящуюся комбинацию Nili Lotan серебряного оттенка. На этот раз свободный летящий крой сыграл в ее пользу: сверху девушка накинула легкое серое пальто, дополнив образ утонченными босоножками.

    Рианна
    Рианна

    Несколько дней назад, на первой премьере «Валериан и город тысячи планет», Ри появилась в женственном наряде своего любимого дизайнера. Пастельно-розовое, почти невесомое, платье Giambattista Valli выгодно подчеркивало достоинства фигуры певицы, скрывая недостатки.

    Рианна
    Рианна

    А для благотворительного ужина Louis Vuitton в Париже девушка выбрала длинное кружевное платье с пикантным вырезом в зоне декольте. И хотя наряд был весьма откровенным, на певице он смотрелся очень элегантно: образ девушка дополнила классическими бархатными лодочками и черной шляпой.

    Рианна
    Рианна

    Подвергся критике образ Рианны в белом коротком платье-рубашке с серебристым широким ремнем на талии. Все потому, что поклонники певицы решили, что открывать ноги было лишним. Однако многие поддержали Рианну: наряд со свободными рукавами и открытыми плечами смотрелся великолепно в сочетании с золотыми босоножками и минималистичным колье.

    Рианна
    Рианна

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