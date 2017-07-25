Как скрыть полноту: 5 образов Рианны, которые легко повторить

Вот уже несколько месяцев весь мир обсуждает Рианну, которая заметно прибавила в весе. Впрочем, саму певицу, кажется, мало волнует мнение модных критиков и поклонников - главное, что ее формы по достоинству оценил новый возлюбленный, красавец-миллиардер из Саудовской Аравии Хассан Джамиль. И если сначала девушка все же пряталась в объемных худи, то потом вдруг стала появляться в элегантных брючных костюмах на голое тело, коротких платьях-рубашках с V-образным вырезом и любимых многослойных платьях.

Строение тела как у Рианны — диетологи называют этот вид фигуры «груша» — позволяет открывать линию плеч, рук и декольте, которые почти не поправляются, что певица активно эксплуатирует. Однако не все последние выходы Ри можно считать удачными: в попытках подчеркнуть плюсы своей изменившейся фигуры она нередко прячется за пышными юбками, что превращает ее в женщину-«торт», как уже успели заметить подписчики.