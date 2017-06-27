Как одевается самая модная девушка Америки?

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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 июня 2017Сергеева Алина

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Знакомьтесь - это Хейли. Ее фамилия Болдуин. Да, да, она из тех самых Болдуинов - одного из главных кланов Голливуда. Ее отец - Стивен Болдуин, а родной дядя - Алек. Девушка с пеленок была на виду у папарацци, и, казалось блестящая карьера ей была уготована изначально. Впрочем, к хорошей родословной добавилось то, что девушка выросла настоящей красавицей и сегодня составляет конкуренцию другим представителям золотой молодежи - Белле и Джиджи. Изучаем самые запоминающиеся образы девушки, которую называют самой модной в США.

Ботфорты, спущенные плечи, кожа, серьги-кольца и небрежный пучок - по Хейли Болдуин можно сверять все главные тренды сезона.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин

Хейли - вери секси. Примерно так о ней пишут соотечественники в соцсетях. Зная свою природную привлекательность, роковая блондинка не очень любит прятать свою красоту. Впрочем, в отличие от Эмили Ратаковски, меру в раздевании она знает.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин

На Met Gala 2017 от Хейли было глаз не оторвать - кроп-топ, шифоновая юбка с воланами, вуаль, ошейник-чокер.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин

Она часто обнажает спину - в этом сезоне именно спину и плечи показано обнажать больше, чем другие части тела. Хейли в моде прекрасно разбирается, и это видно.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин

Хейли знает, что все гениальное просто. Простые клетчатые рубашки и шорты - это всегда актуально.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин

Полупрозрачная сетка и глухой верх - мисс Болдуин находит много элегантных способов показать свои роскошные ноги.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин

Футболки и толстовки с надписями - ее все. В этом сезоне модно делать месседжи.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин

Штаны с лампасами и каблуки - главное сочетание сезона она адаптирует самым небанальным образом.

Короткие футболки с шортами, грубые ботинки, колготки со стразами - кажется, мы знаем, у кого заимствует свои образы Ольга Бузова.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин

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