Как изменился стиль располневших знаменитостей

Беременность, развод, вредные привычки или новая роль, требующая полного преображения, — вот лишь неполный список причин, из-за которых голливудские знаменитости внезапно набирают лишний вес. На примере звезд объясняем, что носить, если ваш размер стал далек от идеала, и о каких фасонах лучше забыть до полного возвращения в форму.

Рианна

Лишний вес Рианны — одна из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ. За последние полгода певица набрала не менее пятнадцати килограмм и, кажется, совершенно не переживает по этому поводу. Чему действительно стоит у нее поучиться, так это трезвому взгляду на вещи и безоговорочному принятию себя. Пока поклонники тоскуют по образу вызывающе сексуальной и дерзкой барбадосской красавицы, Рири начинает новую главу в своей биографии. На смену «голым» платьям пришли концептуальные oversize-наряды, которые получили единогласное одобрение со стороны модных критиков, а Рианна – статус новой иконы стиля.

Тайра Бэнкс

Кто действительно знает, как себя подать, так это Тайра Бэнкс. Первая в истории афроамериканская модель, получившая приглашение сняться для каталога Victoria’s Secret всегда могла похвастаться роскошной фигурой. Еще пару лет назад Тайре было достаточно лаконичного платья прямого кроя, чтобы подчеркнуть женственные изгибы. Исключением стал период после рождения долгожданного ребенка: несмотря на то, что малыша выносила суррогатная мать, за первый год материнства топ-модель набрала около десяти лишних килограмм. Сейчас Тайра носит рискованные кружевные наряды, которые нельзя назвать удачным выбором при лишнем весе.

Айшвария Рай

Главная звезда Болливуда и одна их красивейших женщина современности Айшвария Рай всегда выглядит роскошно и собирает комплименты вне зависимости от того, сколько весит. После рождения ребенка индийская красавица поправилась на 25 килограмм, однако не перестала выходить на красную дорожку, убедив весь мир в том, что и в таком весе она остается самой желанной женщиной в мире. Вернувшись в былую форму, Айшвария по-прежнему выбирает женственные и элегантные платья с акцентированной талией от Armani и Roberto Cavalli и крупные золотые украшения, а в обычной жизни носит яркие сари. Она остается верна такому выбору уже 20 лет — вне зависимости от того, какую цифру показывают весы.

Бритни Спирс

Рейтинг звездных перевоплощений не может быть полным без Бритни Спирс. На заре карьеры поп-принцесса носила обтягивающие брюки, кроп-топы, прозрачные блузы и сексуальные мини. Все изменилось после рождения детей и развода с Кевином Федерляйном: страдая от депрессии, певица набрала более 8 килограмм лишнего веса. Когда уже, кажется никто не ждал ее возвращения, Бритни, словно ни в чем ни бывало, триумфально вернулась на сцену в том же амплуа. Сегодня в ее сценическом гардеробе — все те же кружевные комбинезоны и мини-шорты, явно ориентированные на вкусы ностальгирующей аудитории. Правда, в современной реальности выглядит это крайне неубедительно. Чего нельзя сказать о ее повседневном гардеробе — в отношениях с молодым танцором Сэмом Асгари Бритни буквально расцвела, вернула в спортзале прежнюю форму и теперь носит лаконичные платья длиной до колена, которые ей очень идут.

Блейк Лайвли

Во время первого выхода в свет Блейк Лайвли после беременности все отметили, что она немного поправилась. Насколько? Сложно сказать — актриса выбрала удачное черное платье с удлиняющим силуэт V-образным вырезом и прозрачными рукавами. Роскошный минимализм — самое подходящее описание для ее стиля, который с лишними килограммами не изменился. А поклонники и вовсе сошлись во мнении, что, чуть прибавив в весе, Лайвли стала «более сексуальной». Но даже у икон стиля случаются модные провалы — для актрисы таким обернулся выход в желтом платье на красную дорожку последнего Каннского фестиваля.

Лара Стоун