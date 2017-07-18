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    18 июля 2017

    Как Мария Шарапова попала в список самых стильных спортсменов года

    У поклонников российской теннисистки появился очередной повод для гордости

    Мария ШараповаФОТОGetty

    Главная персона отечественного спорта на Западе, пятикратная победительница турниров Большого шлема, Мария Шарапова, даже не выступая в этом году на крупных международных кортах, все равно остается в центре всеобщего внимания. В свежем рейтинге самых стильных спортсменов мира по версии Sports Illustrated наша теннисистка заняла десятое место, опередив, таким образом, футболиста мадридского «Реала», чемпиона Европы и модного многодетного отца Криштиану Роналду.

    Эксперты оценивали не столько то, как одеваются спортсмены в обычной жизни, сколько и их контракты с модными брендами, участие в показах и выходы на красных ковровых дорожках. Специалисты отметили, что вне корта и тренировок, а также во время путешествий Маша выглядит довольно скромно и миловидно — отдает предпочтение минималистичным образам с простыми чистыми линиями, приглушенных цветов. Зато на светских мероприятиях — вроде вечеринки в честь лауреатов премии «Оскар» — блистает во всей красе, эффектно подчеркивая рост и подтянутую фигуру вечерними платьями. Интересно, что по заявлению самой звезды, в отношении стиля больше всего ее вдохновляют не показы Недель моды, а уличный стиль городов, в которых она бывает.

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