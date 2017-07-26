Иванка Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне

Вчера Иванка Трамп посетила пресс-конференцию, посвященную сбору средств для будущей предвыборной кампании. Помимо дочери президента Соединенных Штатов и ее супруга Джареда Кушнера на мероприятии также присутствовали ключевые представители Республиканской партии, в число которых вошли вице-президент Майкл Пенс и министр образования США Бетси Девос. В Смитсоновском институте, где проходила основная часть встречи, Иванка появилась в кружевном платье темно-синего цвета с белыми и черными вставками Jonathan Simkhai. Свой образ старшая дочь Дональда Трампа дополнила бежевыми лодочками на высоком каблуке.