Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    26 июля 2017

    Иванка Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне

    Дочь президента США появилась на встрече Республиканской партии

    Вчера Иванка Трамп посетила пресс-конференцию, посвященную сбору средств для будущей предвыборной кампании. Помимо дочери президента Соединенных Штатов и ее супруга Джареда Кушнера на мероприятии также присутствовали ключевые представители Республиканской партии, в число которых вошли вице-президент Майкл Пенс и министр образования США Бетси Девос. В Смитсоновском институте, где проходила основная часть встречи, Иванка появилась в кружевном платье темно-синего цвета с белыми и черными вставками Jonathan Simkhai. Свой образ старшая дочь Дональда Трампа дополнила бежевыми лодочками на высоком каблуке.


    Иванка ТрампФОТОGetty Images
    Иванка Трамп
    Иванка Трамп
    Иванка Трамп

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз