Иванка Трамп — королева красных дорожек

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Идеальный black tie на примере выходов дочери президента
Пожалуй, Иванка — главный актив Дональда Трампа. Единственный человек в пуле президента, чей позитивный имидж примиряет с действительностью даже либералов, помимо правильной репутации обладает еще одним неоспоримым достоинством — чувством стиля. Особенно удаются девушке выходы в формате black tie — на красных дорожках и в платьях в пол она чувствует себя особенно уверенно. На примере выходов дочери президента делаем выводы о том, как стать королевой красных дорожек.
Даже выбирая роскошные наряды, Иванка никогда не выглядит overdressed — то есть разодетой в пух и прах. Ее образы идеально сбалансированы даже тогда, когда она выбирает серебряное платье, по фактуре напоминающее тонкую фольгу. Не исключено, что кто-то выглядел бы в таком платье в стиле «дорого-богато». Иванка же благодаря выправке, минимуму деталей и лаконичному мейкапу выглядела роскошно и элегантно одновременно.
Платья в пол спокойных оттенков — пудровых, серых, белых и черных — и идеального кроя, правильные акценты, минимум деталей. Вроде бы все просто, но при этом Иванка никогда не выглядит слишком консервативно — ее образы женственны и элегантны. Более смелые — с массивными украшениями или в нарядах ярких цветов — она обыгрывает так, что никогда не выглядит слишком экстравагантно.
Less is more — этому правилу Иванка следует неукоснительно. В ее случае природная фактура такова, что минималистичные лаконичные предметы гардероба идеально уравновешивают ее образы.
Красный умеют носить не все. Иванке самый сложный цвет необычайно идет. Кроме того, она знает главное правило — выбирая красный, лучше отказаться от других акцентов и не перегружать образ. Пара крупных золотых аксессуаров, легкая укладка, сияющая белоснежная улыбка — идеальный лук готов.
Никогда и ни при каких обстоятельствах Иванка не выглядит как drama queen. Она —лучезарная, счастливая, роскошная, излучающая чистый позитив. Да и что ей страдать —томные взгляды и сложные образы оставим тем, кто пытается заставить говорить о себе всеми доступными способами. Иванка же получила от жизни все, о чем можно только мечтать, и, в отличие от большинства детей богатых родителей, не стала злоупотреблять своим положением. Она много работает, у нее большая счастливая семья с 3 детьми, любящий муж, фантастическая внешность, а ее отец — президент США. Выглядит Иванка соответствующе своему статусу и внутреннему ощущению — сияет, улыбается и светится изнутри и кажется невероятно гармоничной.
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