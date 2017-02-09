Иванка Трамп — королева красных дорожек

Пожалуй, Иванка — главный актив Дональда Трампа. Единственный человек в пуле президента, чей позитивный имидж примиряет с действительностью даже либералов, помимо правильной репутации обладает еще одним неоспоримым достоинством — чувством стиля. Особенно удаются девушке выходы в формате black tie — на красных дорожках и в платьях в пол она чувствует себя особенно уверенно. На примере выходов дочери президента делаем выводы о том, как стать королевой красных дорожек.

Правильная роскошь

Даже выбирая роскошные наряды, Иванка никогда не выглядит overdressed — то есть разодетой в пух и прах. Ее образы идеально сбалансированы даже тогда, когда она выбирает серебряное платье, по фактуре напоминающее тонкую фольгу. Не исключено, что кто-то выглядел бы в таком платье в стиле «дорого-богато». Иванка же благодаря выправке, минимуму деталей и лаконичному мейкапу выглядела роскошно и элегантно одновременно.

Вечная классика

Платья в пол спокойных оттенков — пудровых, серых, белых и черных — и идеального кроя, правильные акценты, минимум деталей. Вроде бы все просто, но при этом Иванка никогда не выглядит слишком консервативно — ее образы женственны и элегантны. Более смелые — с массивными украшениями или в нарядах ярких цветов — она обыгрывает так, что никогда не выглядит слишком экстравагантно.

Лаконичные образы

Less is more — этому правилу Иванка следует неукоснительно. В ее случае природная фактура такова, что минималистичные лаконичные предметы гардероба идеально уравновешивают ее образы.

Lady in Red

Красный умеют носить не все. Иванке самый сложный цвет необычайно идет. Кроме того, она знает главное правило — выбирая красный, лучше отказаться от других акцентов и не перегружать образ. Пара крупных золотых аксессуаров, легкая укладка, сияющая белоснежная улыбка — идеальный лук готов.

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