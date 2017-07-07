Иванка Трамп и Джаред Кушнер на саммите в Гамбурге

Вчера Дональд Трамп вместе с Меланией, Иванкой и Джаредом Кушнером прибыли в Польшу, где задержались на один день. Сегодня семейная чета отправится в Гамбург — на саммит G20. Несколько часов назад туда уже прибыли Иванка с мужем, которых приветствовала Ангела Меркель, — об этом дочь президента сообщила в своем Twitter. Для встречи с канцлером Германии Иванка выбрала женственное голубое платье с цветочным принтом, в котором была замечена в Варшаве, крупные жемчужные серьги и классические бежевые лодочки. Джаред же появился в классическом темно-синем костюме и бордовом галстуке.

Теперь поклонники президентской четы в ожидании прибытия в Гамбург Дональда и Мелании.