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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

30 декабря 2016Раева Мария

Икона стиля: Патти Смит

Сегодня женщине-легенде, «крестной маме панк-музыки», поэту и писателю исполняется 70 лет, а мы рассказываем, чему все еще стоит у нее поучиться

Она не стесняется стареть, а в своих интервью говорит об искусстве и музыке с таким воодушевлением, будто впервые вышла на сцену только вчера. Она сотрудничает с PJ Harvey, Massive Attack, A Silver Mt. Zion и Джонни Деппом, поет каверы на Рианну, снимается для календаря Pirelli, носит черные пиджаки и грубые ботинки и снова и снова доказывает, что икона стиля — это про что-то большее, чем красота, молодость и положение в обществе.

Патти Смит

«Я приехала в Нью-Йорк, чтобы стать не художником, а любовницей художника», — призналась Патти в одном из интервью. Двадцатилетняя девушка из Джерси в джинсах, черной водолазке и старом сером плаще отправилась на поиски приключений. Движимая страстью к искусству и свободе, она оказалась в эпицентре богемной жизни Нью-Йорка 70-х.

Среди андерграундной элиты Патти не чувствовала себя чужой, не смущалась, что сама на тот момент была всего лишь продавщицей из книжного, а все ее достижения сводились к паре альбомов с рисунками и неоконченными стихотворениями. Не помышляя пойти по их стопам, она училась у таких мастеров, как Уильям Берроуз, Джими Хендрикс, Сэм Шепард и Аллен Гинзберг, и зачитывалась французскими символистами.

Патти Смит

Патти никогда не скрывала свою любовь к моде, хотя тенденции ее мало интересовали. Ее гардероб состоял из любимых образов, масок и аллюзий — черный свитер, леггинсы, белые носки и черные балетки как у Одри Хепберн в «Забавной мордашке», платье в горошек с соломенной шляпкой из фильма «Восточнее рая», черная комбинация как у Анны Маньяни, строгие костюмы в стиле поэтов-символистов, пальто а-ля Оскар Уайльд и рок-н-ролльные косухи. Не стесняясь заимствовать частицы чужих образов, она создавала собственную индивидуальность.

Ее часто подозревали в гомосексуализме, а стрижка под Кита Ричардса и любовь к одежде из мужского гардероба обеспечили ей статус иконы андрогинного стиля. В юности на замечание матери о том, что следует начинать брить ноги, она простодушно ответила: «Зачем?». Новость о том, что девочке-подростку не пристало носиться по двору без футболки, стала для Патти ударом, как и осознание того, что округлые формы, яркая помада и работа по дому — неизбежный удел каждой взрослой женщины. Верная подруга, любящая жена и мать, Патти Смит всегда бунтовала не против женственности, но против несвободы.

Патти Смит
Патти Смит

Органически не способная встраиваться в общество, чтобы себя развлечь, Патти часто превращала светские выходы в забавную игру. Так, однажды на бал-маскарад испанского модельера Фернандо Санчеса она заявилась в костюме теннисиста в трауре — элегантном черном ансамбле и белых кедах. Необычный наряд так впечатлил хозяина вечера, что он пригласил Смит принять участие в показе нижнего белья. На подиум она выходила в тех же кедах и рваной футболке.

Патти не воспринимала искусство как способ самовыражения, зато чудесным образом все, что она делала, становилось произведением искусства. Она обожала сцену, но, несколько раз попробовав себя в роли актрисы и модели, поняла, что не способна приносить свою личность в жертву чужим сценариям: лучше выдумывать их самой. Она получала удовольствие, позируя знакомым фотографам и вместе с ними придумывая образы для съемок. В обычной жизни она часто представляла, что играет в черно-белом кино, и вела себя как киногероиня под прицелами воображаемых камер.

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  • Патти Смит
  • Патти Смит
  • Патти Смит
  • Патти Смит
  • Патти Смит
  • Патти Смит

Самым плодотворным стало ее творческое сотрудничество с Робертом Мэпплторпом, с которым они пришли путь от подростков-аутсайдеров до мировых знаменитостей. Роберту она посвятила свою знаменитую книгу «Просто дети», откровенную автобиографию и летопись жизни Нью-Йорка 70-х. Многим знакомо легендарное фото с обложки дебютного альбома Патти Смит Horses, который принес ей мировую известность. В своем духе она создала образ сама, но не без помощи кумиров — белая рубашка как у Жана Жене на фото Брассая, пиджак, перекинутый через плечо на манер Фрэнка Синатры, любимая черная лента на шее. Этот снимок стал самым правдивым портретом Смит, блестящим примером работы художника и музы, а этот образ — бессмертной классикой.

Обложка альбома "Horses" Патти Смит

Обложка альбома "Horses" Патти Смит

Совместные работы Мэпплторпа и Смит сегодня по-прежнему вдохновляют деятелей модной индустрии — достаточно вспомнить рекламные кампании Saint Laurent эпохи Эди Слимана или последнюю мужскую коллекцию Raf Simons, образ Смит заимствовал Николя Гескьер для рекламной кампании Balenciaga весна-лето 2012. Патти стала главной музой и близким другом Анн Демельмейстер — ее песня Wave была саундтреком к дебютному показу дизайнера на Неделе моды в Париже. Коллекция Ann Demeulemeester весна-лето 2000 получила название «Whoolgathering» в честь одноименной книги Смит («Я пасу облака»), а модели на показе выходили на подиум в одежде, расписанной строчками из ее стихотворений.


Панк упорно хоронят уже десятки лет, а Патти Смит по-прежнему собирает полные залы по всему миру. Со временем любительница аллюзий сама превратилась в образец для подражания, а мы носим косухи и блейзеры, учимся у нее быть настоящими и ничего не бояться.


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  • Икона стиля: Патти Смит | галерея [2] фото [4]
  • Икона стиля: Патти Смит | галерея [2] фото [5]
  • Raf Simons Menswear весна-лето 2017
  • Raf Simons Menswear весна-лето 2017
  • Икона стиля: Патти Смит | галерея [2] фото [6]
  • Икона стиля: Патти Смит | галерея [2] фото [7]
  • Икона стиля: Патти Смит | галерея [2] фото [8]

Saint Laurent весна-лето 2013

Saint Laurent весна-лето 2013

Raf Simons Menswear весна-лето 2017

Raf Simons Menswear весна-лето 2017

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