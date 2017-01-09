Группа Metallica: металлизированные платья на «Золотом глобусе – 2017»

Красная дорожка 74-й церемонии «Золотой глобус» стала по-настоящему блистательной – звезды, не сговариваясь, провозгласили главным трендом вечера роскошные вечерние платья в металлизированной – серебряной и золотой – гамме. Свое прочтение стиля «дорого-богато» представили почти два десятка знаменитостей, буквально ослепившие фотографов и гостей церемонии образами разной степени откровенности – от наглухо закрытых классических версий до получивших постоянную прописку на каждой красной дорожке «голых» платьев.

Дрю Берримор в Monique Lhuillier

Дрю Берримор появилась на главной репетиции «Оскара» в платье лос-анджелесского бренда Monique Lhuillier из светло-серого шифона с графическим декором из серебряных и белых пайеток. Выбор Софии Вергары тоже пал на серебряные и золотые пайетки, украсившие очередное «голое» платье одного из любимых дизайнеров латиноамериканки – Zuhair Murad.

София Вергара в Zuhair Murad

Крисси Тейген сделала ставку на роскошный вечерний наряд авторства Джорджины Чапман из Marchesa с отделкой кружевом и объемными аппликациями. Эмма Стоун по традиции остановила выбор на Valentino – на этот раз на розовом плиссированном платье, украшенном серебряными звездами, добавив к нему уникальное архивное украшение Tiffany & Co.

Крисси Тейген в Marchesa

Эмма Стоун в Valentino

Беременная возлюбленная Мела Гибсона Розалинд Росс отдала предпочтение классическому атласному наряду Armani Privé глубокого жемчужного оттенка, подчеркнувшего ее значительно подросший за последнее время живот. Совсем недавно ставшая мамой Керри Вашингтон поспешила продемонстрировать подтянутую фигуру, акцентировав стройный силуэт кружевным платьем-футляром Dolce & Gabbana.

Розалинд Росс в Armani Privé

Керри Вашингтон в Dolce & Gabbana

Наоми Харрис в Armani Privé

Еще одна звезда, обратившаяся за нарядом к Armani Privé, - Наоми Харрис, позировавшая на красной дорожке в облегающем жемчужном платье, расшитом стразами. Легенда Голливуда Аннетт Бенинг отдала предпочтение закрытому платью Pamella Roland прямого силуэта с графичным принтом в форме золотых полос.

Аннетт Бенинг в Pamella Roland

Пожалуй, самым популярным дизайнером красной дорожки, в очередной раз стал Zuhair Murad – именно на творения ливанца пар выбор сразу нескольких звезд, в том числе и супруги Криса Хемсворта Эльзы Патаки.

Эльза Патаки в Zuhair Murad

Николь Кидман в Alexander McQueen

Николь Кидман выбрала для церемонии наряд Alexander McQueen – светло-серое платье-комбинацию с серебряным декором и необычными спущенными рукавами. Приянка Чопра появилась перед фотографами в золотом платье Ralph Lauren, полностью расшитом пайетками. Те же пайетки, только в комбинации золота и серебра стали основой образа Сары Полсон, выбравшей наряд Marc Jacobs.

Приянка Чопра в Ralph Lauren

Сара Полсон в Marc Jacobs

Пожалуй, самое романтичное платье всей красной дорожки – роскошный вечерний наряд с длинным шлейфом – продемонстрировала Клэр Фой, чей выбор пал на британский бренд Erdem.